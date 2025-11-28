COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Política

Aquiles Alvarez acusa al Gobierno de bloquear insulina a USD 5,28 mientras Neira lo llama “alcalde procesado” y paraliza la compra

La entidad recomendó rectificar los errores y priorizar proveedores locales para garantizar calidad y seguridad del producto.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil y José Julio Neira, actual secretario general de Integridad Pública y director del Sercop. FOTO: Composión.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil y José Julio Neira, actual secretario general de Integridad Pública y director del Sercop. FOTO: Composión.

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, protagonizaron este jueves 27 de noviembre un cruce de insultos públicos tras la suspensión del proceso municipal de 100.000 dosis de insulina. El Sercop justificó la medida por falta de registro sanitario previo y un precio unitario que consideraba elevado (USD 12), mientras el Municipio asegura que el costo real sería de USD 5,28 por dosis.

Aquiles Alvarez acusó al organismo estatal de bloquear la adquisición con “narrativas” políticas y afirmó que el Gobierno central ha pagado hasta USD 7,49 por la misma insulina en procesos recientes. “Guayaquil sí puede comprar más barato y sí hizo el estudio técnico”, insistió el alcalde.

Sercop detecta incumplimientos normativos y defiende producción nacional

El Servicio Nacional de Contratación Pública detalló que el Municipio pretendía importar un medicamento que ya se produce en Ecuador sin contar con el permiso obligatorio de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA). Además, señaló que solo el 2,66 % del monto total de contrataciones publicadas por el Cabildo (USD 9,7 millones de USD 916,2 millones) ha sido suspendido en las últimas semanas.

La entidad recomendó rectificar los errores y priorizar proveedores locales para garantizar calidad y seguridad del producto. “El registro sanitario es básico para proteger a los pacientes”, enfatizó el Sercop en su comunicado oficial.

Cruce de insultos en redes sociales entre Alvarez y Neira

El intercambio pasó de lo técnico a lo personal en la red social X. Neira llamó al alcalde “alcalde procesado” y afirmó que el relato municipal era “bobelina barata”. Aquiles Alvarez, replicó tildando al director de “mentiroso, lleno de odio, malcriado, puerco y vago”, y lo acusó de odiar al Ecuador.

El funcionario cerró la discusión refiriéndose a Aquiles Alvarez, como “Tigraloba de Guayaquil”. Previamente, Neira había escrito que el Municipio buscaba “adjudicar con sus proveedores extranjeros” evadiendo la norma.

Municipio prepara respuesta técnica y denuncia abandono estatal

El alcalde anunció que el Departamento de Compras Públicas del Cabildo contesta técnicamente todos los requerimientos y adjuntó documentación del registro sanitario. “Detrás de cada frasco hay una vida; no vamos a quedarnos callados mientras miles sufren”, declaró Aquiles Alvarez. Él vinculó la suspensión a un “patrón dirigido contra Guayaquil”.

Pese a las suspensiones, el burgomaestre aseguró que la ejecución presupuestaria 2025 cerrará en al menos 95 %. Como ejemplo de avance, mencionó las obras viales en Ciudad de Dios, noroeste de la urbe, donde se intervienen 50 calles con USD 2,2 millones. Tiene un avance del 65 %, además de la recuperación de canchas para fortalecer el tejido social.

La controversia por la insulina se suma a otras suspensiones de procesos municipales y refleja las tensiones entre el Cabildo de Guayaquil y el Gobierno central. Especialmente en temas de autonomía, transparencia y abastecimiento de medicamentos esenciales ante la escasez nacional que afecta a pacientes diabéticos (24). 

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

