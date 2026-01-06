COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Política

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, advierte posible movilización de 50.000 personas a Quito en medio de disputa con Judicatura

Alvarez calificó la jornada como el “día 1 de censura en la Asamblea” y acusó a Godoy de mentir y utilizar el Parlamento como plataforma política. 
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Aquiles Alvarez anuncia marcha hacia Asamblea Nacional tras acusaciones contra Mario Godoy. FOTO: @aquilesalvarez.
Aquiles Alvarez anuncia marcha hacia Asamblea Nacional tras acusaciones contra Mario Godoy. FOTO: @aquilesalvarez.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

En un escalamiento de tensiones políticas, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, anunció una posible marcha de hasta 50.000 personas hacia la capital para exigir comparecer ante la Asamblea Nacional. El pronunciamiento responde a un intercambio de acusaciones con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Él sí intervino en el Legislativo para defenderse de denuncias sobre injerencia en casos judiciales. Alvarez denunció censura al no ser atendida su petición de audiencia. Mientras que Godoy atribuyó las críticas a intentos de impunidad por parte de opositores.

En su cuenta de X, Aquiles Alvarez detalló la convocatoria: “Queremos ir e iremos, con 50.000 personas a Quito, más todas las que se quieran sumar desde la capital y desde todo el país. Vamos a demostrar en la Asamblea que la gente está harta de la mentira”. Calificó el día como el “día 1 de censura en la Asamblea”. También acusó a Godoy de mentir y de usar el Parlamento para fines políticos. Asimismo, apuntó a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) por supuestamente encubrir irregularidades.

Solicitud Rechazada y Acusaciones Directas

Más temprano, Aquiles Alvarez había solicitado públicamente al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, una intervención inmediata en el pleno. “Solicito públicamente al presidente Niels Olsen y a la Asamblea ser recibido en el pleno, hoy mismo, para afrontar las acusaciones del señor Mario Godoy, quien ni siquiera respondió por aquello de lo que se le acusa”, escribió en la red social. Esta demanda no prosperó, lo que impulsó la amenaza de movilización desde Guayaquil a Quito.

Godoy, por su parte, compareció ante la Asamblea para abordar denuncias de presunta injerencia en procesos judiciales relacionados con su esposa, Dolores Veintimilla, y su estudio jurídico. En su exposición, el funcionario rechazó las imputaciones, vinculándolas a Aquiles Alvarez, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y otros grupos políticos que, según él, persiguen impunidad en investigaciones en curso.

Contexto Político y Tensiones Institucionales

Este conflicto se inserta en un escenario de divisiones en Ecuador, donde la Asamblea Nacional ha albergado debates sobre la independencia del poder judicial. La Revolución Ciudadana ha cuestionado reiteradamente al CJ por presuntas anomalías, en contraste con el respaldo del oficialismo de ADN a la actual administración.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mario Godoy preside sesión del Consejo de la Judicatura pese a recomendación de renuncia de Daniel Noboa

¡En día de Reyes Magos! Blanco, negro y celeste: así son las nuevas camisetas de Liga de Quito para 2026

Segunda jueza se excusa en Tribunal de Apelaciones por caso Magnicidio FV

Intento de ingreso armado al centro de monitoreo del ECU 911 en Manta termina con un fallecido y cinco detenidos

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, advierte posible movilización de 50.000 personas a Quito en medio de disputa con Judicatura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mario Godoy preside sesión del Consejo de la Judicatura pese a recomendación de renuncia de Daniel Noboa

¡En día de Reyes Magos! Blanco, negro y celeste: así son las nuevas camisetas de Liga de Quito para 2026

Segunda jueza se excusa en Tribunal de Apelaciones por caso Magnicidio FV

Intento de ingreso armado al centro de monitoreo del ECU 911 en Manta termina con un fallecido y cinco detenidos

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, advierte posible movilización de 50.000 personas a Quito en medio de disputa con Judicatura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mario Godoy preside sesión del Consejo de la Judicatura pese a recomendación de renuncia de Daniel Noboa

¡En día de Reyes Magos! Blanco, negro y celeste: así son las nuevas camisetas de Liga de Quito para 2026

Segunda jueza se excusa en Tribunal de Apelaciones por caso Magnicidio FV

Intento de ingreso armado al centro de monitoreo del ECU 911 en Manta termina con un fallecido y cinco detenidos

Suiza confirma que el resort incendiado no fue sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO