Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, advierte posible movilización de 50.000 personas a Quito en medio de disputa con Judicatura

En un escalamiento de tensiones políticas, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, anunció una posible marcha de hasta 50.000 personas hacia la capital para exigir comparecer ante la Asamblea Nacional. El pronunciamiento responde a un intercambio de acusaciones con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Él sí intervino en el Legislativo para defenderse de denuncias sobre injerencia en casos judiciales. Alvarez denunció censura al no ser atendida su petición de audiencia. Mientras que Godoy atribuyó las críticas a intentos de impunidad por parte de opositores.

En su cuenta de X, Aquiles Alvarez detalló la convocatoria: “Queremos ir e iremos, con 50.000 personas a Quito, más todas las que se quieran sumar desde la capital y desde todo el país. Vamos a demostrar en la Asamblea que la gente está harta de la mentira”. Calificó el día como el “día 1 de censura en la Asamblea”. También acusó a Godoy de mentir y de usar el Parlamento para fines políticos. Asimismo, apuntó a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) por supuestamente encubrir irregularidades.

Día 1 de censura en la Asamblea. No me han confirmado la comparecencia que solicité en el pleno, pero sí le abren las puertas a un farsante como Godoy, que miente con descaro, usa el Parlamento como trinchera para su show político y repite un libreto burdo de persecución. Hoy… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 6, 2026

Solicitud Rechazada y Acusaciones Directas

Más temprano, Aquiles Alvarez había solicitado públicamente al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, una intervención inmediata en el pleno. “Solicito públicamente al presidente Niels Olsen y a la Asamblea ser recibido en el pleno, hoy mismo, para afrontar las acusaciones del señor Mario Godoy, quien ni siquiera respondió por aquello de lo que se le acusa”, escribió en la red social. Esta demanda no prosperó, lo que impulsó la amenaza de movilización desde Guayaquil a Quito.

Godoy, por su parte, compareció ante la Asamblea para abordar denuncias de presunta injerencia en procesos judiciales relacionados con su esposa, Dolores Veintimilla, y su estudio jurídico. En su exposición, el funcionario rechazó las imputaciones, vinculándolas a Aquiles Alvarez, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y otros grupos políticos que, según él, persiguen impunidad en investigaciones en curso.

Contexto Político y Tensiones Institucionales

Este conflicto se inserta en un escenario de divisiones en Ecuador, donde la Asamblea Nacional ha albergado debates sobre la independencia del poder judicial. La Revolución Ciudadana ha cuestionado reiteradamente al CJ por presuntas anomalías, en contraste con el respaldo del oficialismo de ADN a la actual administración.