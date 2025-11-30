COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
FARÁNDULA

Aracely Arámbula descarta debut artístico de sus hijos y aclara sus verdaderos planes

Aracely Arámbula aclaró que sus hijos con Luis Miguel no buscan entrar al medio artístico y reveló cuáles son sus prioridades actuales.
Aracely Arámbula descarta debut artístico de sus hijos y aclara sus verdaderos planes.
La protagonista de ‘La Patrona’ resaltó que la prioridad de sus dos hijos no tiene relación con la fama. Foto: IG aracelyarambula.
La actriz mexicana Aracely Arámbula habló con la prensa y descartó que sus hijos, Daniel y Miguel, tengan intención de entrar al medio artístico. La conversación surgió después de los comentarios de Antonio Garibay, padre de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien aseguró que Miguel mostraba talento vocal y que incluso lo preparaban para un debut.

‘La Chule’ reafirmó lo dicho meses atrás y explicó que sus hijos no desean una vida pública. Además, recordó que prefieren mantenerse lejos de los reflectores y sin presión mediática.

“Si ellos me pidieran a mí hacer algo artístico, créanme que sería la primera que los pongo ahí, pero la verdad es que no les gusta mucho esto, están más apartados, no les encantó que los persigan, que las cámaras. Entonces, yo creo que es importante respetar lo que sienten”, declaró la actriz durante el encuentro con los medios.

Aracely Arámbula: prioridades lejos de la fama

La protagonista de ‘La Patrona’ resaltó que la prioridad de sus dos hijos no tiene relación con la fama. Además, comentó que mantienen un estilo de vida discreto y enfocado en su crecimiento personal.

“Lo que decían del debut y eso, no, por ahorita ellos están concentrados en otra cosa. Están en sus escuelas, en el deporte”, expresó Arámbula cuando los reporteros insistieron sobre un posible futuro artístico.

La actriz también recordó que rara vez muestra a los hijos que tuvo con el cantante Luis Miguel  y aseguró que seguirán así mientras ellos lo prefieran. También reiteró que sus decisiones serán respetadas sin presiones externas.

“Realmente no les encanta mucho la fama, a ellos les gusta estar en privado y yo respeto eso”, concluyó la actriz.

Además, insistió en que sus hijos decidirán cuándo y cómo construirán su futuro.

