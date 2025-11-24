Arcsa clausura dos farmacias tras hallar medicamentos sin registro sanitario y productos caducados

Técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutaron un operativo junto a personal de la Gobernación del Guayas y detectaron medicamentos sin registro sanitario en una farmacia inspeccionada cerca del Hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil. El equipo revisó siete establecimientos y encontró irregularidades graves que derivaron en clausuras inmediatas.

Las autoridades identificaron productos adulterados, artículos destinados a instituciones públicas y fármacos de origen desconocido, lo que encendió alertas por riesgos sanitarios directos para la ciudadanía.

Hallazgo de productos caducados y vacunas adulteradas

En una de las farmacias, los técnicos localizaron alrededor de 100 ampollas de Tetanol sin registro sanitario ecuatoriano, presuntamente ingresadas de contrabando para comercializarlas sin control. Este tipo de vacuna requiere una cadena de frío estricta y su origen irregular incrementa el riesgo para los usuarios.

El equipo confirmó inconsistencias en la documentación del establecimiento.

Medicamentos sin registro sanitario detectados por Arcsa

En la segunda farmacia, el personal identificó frascos de norepinefrina con etiquetas manipuladas, fechas alteradas y la eliminación de la leyenda “uso institucional”. Esto permitió presumir su extracción de hospitales públicos.

Los técnicos verificaron que varios productos exhibían alteraciones físicas y presentaban inconsistencias en lotes y vencimientos.

Más de 50.000 productos retirados durante controles sanitarios

Con este operativo, Arcsa incrementó a más de 50.000 productos retirados en los alrededores de 230 hospitales públicos, además de 700.000 dispositivos médicos y medicamentos decomisados en lo que va del año.

Por otro lado, la institución indica que cada artículo irregular representa un riesgo inmediato para la salud debido a su origen desconocido.

Arcsa insta a verificar el registro sanitario

La entidad recordó a los ciudadanos la importancia de adquirir fármacos únicamente en establecimientos autorizados y verificar su validez mediante la aplicación Arcsa Móvil. Esta herramienta facilita la confirmación de autenticidad y cumple un rol clave para evitar estafas o riesgos sanitarios.

Asimismo, la Arcsa hace el llamado a denunciar establecimientos que comercialicen medicamentos sin registro sanitario, productos caducados o artículos adulterados.