Arcsa decomisa más de 1.200 productos irregulares en operativos previos a fin de año en Quito

La Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, decomisó más de 1.200 productos que no cumplían la normativa sanitaria, durante operativos sorpresivos realizados en Quito, en respuesta a denuncias ciudadanas previas a las celebraciones del 31 de diciembre.

Las acciones de control se ejecutaron en dos frentes principales: la comercialización de alimentos en mal estado o sin registro sanitario y la venta de cosméticos falsificados. Según informó Arcsa, los operativos se intensificaron debido al aumento de compras de última hora por las festividades de fin de año.

El primer operativo se desarrolló en el Mercado Iñaquito, ubicado en el norte de la capital. Allí, los técnicos inspeccionaron 10 locales comerciales y detectaron 828 productos considerados un riesgo para la salud de los consumidores.

Entre los artículos decomisados constaban panetones, galletas, cervezas, snacks, así como harina, maicena y leche evaporada. De acuerdo con el informe, muchos de estos productos se encontraban caducados o carecían de registro sanitario, requisito obligatorio que certifica su aptitud para el consumo humano.

Alimentos irregulares en el Mercado Iñaquito

Arcsa detalló que la falta de registro sanitario impide verificar condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que incrementa el riesgo de intoxicaciones alimentarias. En otros casos, las fechas de vencimiento habían sido alteradas o superadas, una infracción grave contemplada en la normativa vigente.

Los productos retirados fueron inmovilizados y retirados del mercado, y los responsables de los locales podrían enfrentar sanciones administrativas, que incluyen multas y clausuras temporales, según la gravedad de la infracción.

Las autoridades reiteraron que este tipo de controles busca proteger la salud pública, especialmente en fechas en las que aumenta el consumo de alimentos procesados y bebidas alcohólicas.

Laboratorio clandestino de perfumes en La Alameda

El segundo operativo se ejecutó en el sector de La Alameda, en el centro-norte de Quito. Allí se detectó un local que operaba como un laboratorio clandestino de perfumes. Según Arcsa, el establecimiento no contaba con permisos y se dedicaba a rellenar envases con marcas reconocidas utilizando materias primas de origen desconocido.

Durante el allanamiento se decomisaron 391 cosméticos falsificados, principalmente perfumes, que se comercializaban como originales. El local quedó clausurado de forma inmediata, y el material incautado quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

Este tipo de productos, advirtió Arcsa, pueden provocar reacciones alérgicas, irritaciones y otros efectos adversos. Esto por no cumplir con controles de calidad ni estudios de seguridad.

Denuncias ciudadanas y control permanente

Las autoridades señalaron que ambos operativos se realizaron tras recibir alertas de ciudadanos, lo que permitió focalizar los controles en zonas específicas. Arcsa destacó la importancia de la participación ciudadana para identificar prácticas irregulares que afectan la salud y la economía de los consumidores.

En el contexto de las fiestas de fin de año, la institución recomendó revisar siempre la fecha de caducidad, verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente. Además de desconfiar de perfumes de marca vendidos a precios inusualmente bajos o en lugares no autorizados.

Arcsa y la Policía anunciaron que los operativos continuarán en distintos puntos de Quito y del país durante la temporada festiva. Esto con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y garantizar un consumo seguro.