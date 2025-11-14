COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

Argentina derrota a Angola con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi en amistoso

Argentina venció 0-2 a Angola con tantos de Lautaro Martínez y Lionel Messi, en el cierre de su actividad 2025 rumbo al Mundial 2026.
Argentina derrota a Angola con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi en amistoso
Lionel Messi intenta superar a jugadores de Angola en el choque amistoso.
Argentina derrota a Angola con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi en amistoso
Lionel Messi intenta superar a jugadores de Angola en el choque amistoso.

sebastianpencas@gmail.com

La selección Argentina derrotó 0-2 a Angola este viernes 14 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional 11 de Noviembre de Luanda, en un amistoso internacional que conmemoró los 50 años de la independencia angoleña y sirvió como preparación para el Mundial 2026.

Los goles fueron obra de Lautaro Martínez al minuto 43, asistido por Lionel Messi, y del propio Messi al 81, con pase de Martínez. El capitán argentino alcanzó los 115 goles en 196 partidos con la Albiceleste.

Desarrollo del partido

Angola, posicionada en el puesto 89 del ranking FIFA, presionó en los primeros minutos y generó peligro con un remate de Chico Banza que exigió a Gerónimo Rulli. Argentina, con 65% de posesión, mejoró con el paso del tiempo. Messi probó en dos ocasiones antes del descanso, una tapada por Hugo Marques y otra desviada.

El 1-0 llegó cerca del final del primer tiempo. Messi envió un pase filtrado a Martínez, quien definió cruzado. 

La conexión decisiva y ovación a Messi

En el complemento, el ritmo bajó, pero Argentina controló el balón sin acelerar. Al minuto 81, Martínez devolvió el favor asistiendo a Messi, quien definió con precisión para el 0-2. Tras su gol, el capitán fue reemplazado por Gianluca Prestianni y recibió una ovación de los más de 50.000 espectadores, que corearon “Messi, Messi”.

Debutaron en la era Scaloni: Kevin Mac Allister (minuto 59, compartió cancha con su hermano Alexis), Máximo Perrone, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni. También ingresaron Emiliano Buendía (por Thiago Almada, lesionado) y otros.

Ausencias y contexto de la Albiceleste

Argentina alineó con ocho campeones mundiales, pero tuvo bajas como Emiliano Martínez (decisión técnica), Enzo Fernández (molestias), Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone (problemas de vacunación), además de Lisandro Martínez y Franco Mastantuono (lesionados).

La concentración se realizó en Alicante, España, donde Messi visitó el Camp Nou. Tras cerrar las Eliminatorias como líder con 12 victorias en 18 partidos, Argentina finalizó 2025 invicta en amistosos recientes (6-0 a Puerto Rico, 1-0 a Venezuela).

El próximo compromiso será en la fecha FIFA de marzo 2026, con posibles rivales como España o Francia. Este triunfo marcó el fin de la actividad anual para la campeona del mundo, que enfoca su preparación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

