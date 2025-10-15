COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol

Argentina y Colombia se enfrentan por un cupo a la final del Mundial Sub-20 Chile 2025

Este miércoles, Argentina y Colombia protagonizan la semifinal del Mundial Sub-20 Chile 2025 en el Estadio Nacional de Santiago, en busca de un lugar en la gran final del torneo juvenil.
Argentina y Colombia se miden hoy (18h00) en una de las semifinales del Mundial Sub-20.
Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Argentina y Colombia se medirán este miércoles a las 18h00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, Chile, buscando avanzar a la final del Mundial Sub-20, en un duelo marcado por sus recorridos impecables y la histórica rivalidad sudamericana.

Semifinal sudamericana en el Mundial Sub-20

Ambas selecciones llegan invictas al decisivo duelo que definirá quién avanza a la final del Mundial Sub-20 Chile 2025. Argentina, con una campaña perfecta como líder del Grupo D, sumó victorias contundentes contra Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). En octavos y cuartos de final, la Albiceleste superó 4-0 a Nigeria y 2-0 a México, respectivamente. Colombia, lideró el grupo F y con una clasificación agónica a semifinales tras vencer 3-2 a España, ha sido catalogada como el caballo negro del torneo.

El partido se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, será precedido por la semifinal entre Marruecos y Francia, prevista para las 15h00 en Valparaíso. El encuentro entre Argentina y Colombia, además de definir un finalista, es la oportunidad para que Argentina vuelva a una semifinal del Mundial Sub-20 después de 18 años.

Trayectoria y ausencias en el camino a la semifinal

La selección argentina dirigida por Diego Placente ha mostrado solidez y eficiencia a lo largo del torneo. Sin embargo, enfrenta la baja sensible de Valente Pierani, defensor titular y habitual en la formación, debido a una lesión que le impide continuar en la competencia. Además, Maher Carrizo, pieza clave que anotó en fases previas, tampoco podrá estar presente por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, Colombia llega como líder de su grupo tras empates y victorias apretadas contra Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Su paso a semifinales fue dramático, con triunfos significativos ante Sudáfrica (3-1) y España (3-2), este último con triplete de Néiser Villarreal, quien será baja para el duelo por suspensión por tarjetas amarillas.

Colombia no llegaba a semifinales desde 2003, al ser eliminada por España. Con el técnico César Torres al mando, la Tricolor aspira a mejorar esa actuación y acceder a una final histórica.

Antecedentes y contexto histórico del enfrentamiento

El duelo entre Argentina y Colombia sub-20 en este Mundial es el tercero entre ambas selecciones en la historia de esta categoría. Hasta ahora, el historial está igualado con una victoria para cada uno, por lo que el partido de esta tarde servirá como desempate.

Ambas selecciones sudamericanas son favoritas. Argentina, tras superar con claridad a sus rivales en fases de grupos y fases eliminatorias, es considerada una de las candidatas fuertes al título. Colombia, en cambio, se presenta como un equipo sólido y resiliente, capaz de dar la sorpresa y con una mezcla de juventud y garra que le ha permitido colarse en semifinales.

La otra semifinal: Marruecos vs Francia

Antes de este esperado duelo, Marruecos y Francia juegan la primera semifinal en Valparaíso a las 15h00. Marruecos, que viene de vencer a grandes equipos como España y Brasil y de liderar el llamado ‘grupo de la muerte’, llega con la vitola de favorito. Su juego defensivo sólido, presión intensa y velocidad en ataque le han valido elogios en el torneo.

Francia, que ha tenido una presentación menos destacada y alguna dosis de suerte, busca dar la sorpresa y llegar a la final. El equipo dirigido por Bernard Diomède encara este partido como una oportunidad única y con la mentalidad de disfrutar la experiencia inédita que supone una semifinal mundialista.

