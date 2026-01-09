Ariel Grazziani cree en la continuidad de Gustavo Lescovich en Delfín SC y aborda prohibición FIFA por deuda con Ricardo Phillips

Ariel Grazziani, presidente de Delfín Sporting Club, declaró este 9 de enero de 2026, que pese a una incertidumbre inicial, se está gestionando la continuidad del grupo inversor liderado por Gustavo Lescovich. Además dijo que se aborda la prohibición de inscripción de jugadores impuesta por la FIFA debido a una deuda pendiente con el panameño Ricardo Phillips.

Continuidad del grupo inversor

Ariel Grazziani indicó: “Hubo alguna incertidumbre pero de momento se está tratando de solucionar, creemos que va a seguir Lescovich con el grupo, así que esperemos que siga todo igual”. El dirigente destacó que una parte del grupo inversor mantiene las ganas de continuar el proyecto y bancar la temporada completa.

El club busca encaminar la contratación de refuerzos para armar el equipo de 2026. “Los refuerzos se están buscando y estamos tratando de encaminarnos de empezar el año contratando”, agregó Grazziani.

Prohibición FIFA por deuda con Ricardo Phillips

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó que Delfín SC mantiene una prohibición para inscribir jugadores nacionales e internacionales debido al incumplimiento de pago de una deuda con el futbolista panameño Ricardo Phillips Hinds. La sanción permanecerá vigente hasta que se cancele el monto adeudado, con una duración máxima de hasta tres períodos de registro consecutivos. Se desconoce el monto de la demanda.

Grazziani señaló: “Los de la demanda estamos al tanto, había que hacerla efectiva, hay que pagar, no es un monto muy grande”. La medida afecta directamente la planificación del club para incorporar nuevos jugadores.

Continuidad de jugadores clave

El presidente confirmó que Erick Mendoza y Mateo Burdisso seguirán en el plantel para la temporada 2026. Erick Mendoza, extremo izquierdo ecuatoriano, y Mateo Burdisso, defensor central argentino, forman parte del núcleo del equipo.

Acercamientos con Cooperativa Daquilema

Sin embargo, se conoció que el grupo inversor de Delfín SC habría mantenido acercamientos con representantes del club Daquilema, domiciliado en Chimborazo, interesado en tener participación en el fútbol de Primera División. El club de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Daquilema compite actualmente en la Segunda Categoría. “Una parte del grupo tiene las ganas de seguir encarando y bancando este proyecto y ojala se pueda llegar hasta fin de año haciendo un buen torneo”, dijo Grazziani, sin confirmar o negar dichas conversaciones.



Grazziani reconoció las dificultades del fútbol ecuatoriano: “El fútbol ecuatoriano está duro y difícil para todos, mira lo que pasó con El Nacional y ahora se está bajando presupuestos y va a estar complicado”.

Según reportes periodísticos, las conversaciones se encuentran en etapa clave, aunque no existe acuerdo cerrado ni confirmación oficial sobre una posible adquisición o cambio de sede.

Pretemporada y contexto económico

El director técnico Juan Zubeldía y su cuerpo técnico llegarán al país este sábado 10 de enero, con el inicio previsto de la pretemporada el lunes 12 de enero, aunque podría no realizarse en Manta.

Sobre el control económico de la LigaPro, propuso: “Para mí es bueno, yo apostaría hacer el torneo por un par de año sin descenso así los equipos no se terminan de fundir”.