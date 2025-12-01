COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol

Arsenal cierra la incorporación de los hermanos Edwin y Holger Quinteros desde Independiente del Valle

El Arsenal inglés incorporó a los hermanos ecuatorianos Edwin y Holger Quinteros, promesas de Independiente del Valle, que ya viajan a Londres para exámenes médicos.
Los hermanos Edwin y Holger Quintero han sido vendidos al Arsenal de Inglaterra.
Arsenal FC cerró la contratación de los juveniles ecuatorianos Edwin Josué y Holger Jamil Quintero Preciado, ambos de 16 años y formados en Independiente del Valle, quienes viajaron a Londres para realizar los exámenes médicos previos a su incorporación oficial al club inglés, según informó el periodista César Luis Merlo.

Detalles de la operación

Los hermanos, nacidos en Esmeraldas, son considerados dos de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano. Holger Jamil (1,72 m) se desempeña como mediocentro y extremo izquierdo ofensivo, mientras Edwin Josué (1,73 m) actúa como extremo derecho y ya suma 8 partidos y 3 goles con la selección Sub-17 de Ecuador.

Debido a su edad, el contrato profesional de cinco años con el Arsenal se firmará cuando ambos cumplan los 18 años, tal como establece la normativa FIFA para menores de edad.

Confirmación oficial del traspaso

“El Arsenal fichó a los gemelos Edwin y Holger Quinteros. Ambos ya viajan a Londres para exámenes médicos. IDV los vendió y cuando tengan 18 años firmarán por 5 años”, publicó César Luis Merlo en su cuenta de redes sociales, información que fue corroborada por fuentes del club ecuatoriano.

Nuevo capítulo del modelo IDV

La transferencia reafirma el éxito del proyecto de formación de Independiente del Valle, que continúa exportando talento joven a las ligas europeas de élite. Los hermanos Quinteros se sumarán al plantel donde ya milita su compatriota Piero Hincapié, también surgido de la cantera de Sangolquí.

Proceso de adaptación en Inglaterra

Una vez superados los exámenes médicos, los juveniles iniciarán un proceso de adaptación y seguimiento cercano en las categorías formativas del Arsenal. Esto con el objetivo de integrarse progresivamente al primer equipo en los próximos años.

El caso de los hermanos Quintero es similar al de Kendy Páez, que fue vendido al Chelsea, siendo menor de edad.  Páez cuando cumplió 18 años firmó su contrato con los ‘Blues’, y actualmente juega con Racing Club de Estrasburg.

