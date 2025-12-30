COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Arsenal con Hincapié golea 4-1 a Aston Villa y consolida el liderato en la Premier League

Arsenal superó 4-1 a Aston Villa en el Emirates Stadium, con Piero Hincapié como titular, y alcanzó los 45 puntos para liderar la Premier League al cierre de 2025.
Arsenal con Hincapié golea 4-1 a Aston Villa y consolida el liderato en la Premier League
Arsenal con Piero Hincapié golea 4-1 a Aston Villa.
Arsenal con Hincapié golea 4-1 a Aston Villa y consolida el liderato en la Premier League
Arsenal con Piero Hincapié golea 4-1 a Aston Villa.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Arsenal venció 4-1 al Aston Villa el 30 de diciembre de 2025 en el Emirates Stadium de Londres, por la fecha 19 de la Premier League, consolidando su liderato con 45 puntos, en un encuentro donde el defensor ecuatoriano Piero Hincapié actuó como titular.

Los goles llegaron en el segundo tiempo: Gabriel Magalhães al minuto 48′, Martín Zubimendi al 52′, Leandro Trossard al 69′ (confirmado por VAR) y Gabriel Jesus al 78′.

El primer tiempo finalizó 0-0, con dominio de Arsenal pero sin concretar oportunidades.

Primer tiempo equilibrado

Arsenal controló la posesión desde el inicio, con avances por las bandas. Al minuto 7′, Hincapié centró para un cabezazo desviado de Viktor Gyökeres.

Aston Villa generó peligro con Ollie Watkins y Amadou Onana, pero no anotó. Al 45′, William Saliba salvó un remate de Watkins, aunque la jugada fue invalidada por offside.

El entrenador Mikel Arteta ajustó al equipo en el descanso.

Explosión goleadora en el complemento

El primer gol surgió de un tiro de esquina: centro de Bukayo Saka, salida en falso de Emiliano Martínez y cabezazo de Gabriel Magalhães. Zubimendi amplió con una definición tras asistencia de Martin Ødegaard.

Trossard marcó el tercero tras jugada colectiva, validado por VAR. Jesus cerró la cuenta al definir tras ingresar. Aston Villa realizó cambios como Donyell Malen y John McGinn, pero no reaccionó. Ollie Watkins descontó el marcador a los 90+4′,

Próximo partido

Arsenal alcanzó 45 puntos, seguido por Manchester City con 40 (un partido menos) y Aston Villa con 39. El equipo cierra 2025 invicto en casa en varios encuentros y como líder.

Piero Hincapié, cedido desde Bayer Leverkusen, completó el partido en la defensa.

El primer compromiso de 2026 será ante Bournemouth el 3 de enero a las 12H30 (hora ecuatoriana) en el Vitality Stadium. Posteriormente, recibirá a Liverpool el 8 de enero.

