Arsenal derrotó 2-0 a Olympiacos en Champions League sin el ecuatoriano Piero Hincapié por lesión

El Arsenal volvió a demostrar que está decidido a conquistar Europa. En la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, los ‘Gunners’ superaron 2-0 al Olympiacos este 1 de octubre de 2025 en el Emirates Stadium, un triunfo que los consolida como líderes de su grupo.

Desde los primeros minutos, los dirigidos por Mikel Arteta impusieron su juego. Gabriel Martinelli abrió el marcador al minuto 12, culminando un contragolpe perfecto con un disparo imparable. La presión londinense no dio respiro a los griegos. Tras el descanso, Bukayo Saka sentenció la historia al minuto 49, aprovechando un error defensivo del rival.

Sin Piero Hincapié en la zaga

La victoria tuvo un matiz agridulce para Ecuador. Piero Hincapié, fichaje estelar del Arsenal este verano por 48 millones de dólares, no estuvo presente debido a una lesión en la ingle. El central de 23 años, ex Bayer Leverkusen, arrastraba molestias detectadas en el duelo previo ante el Manchester City.

“Es un golpe corto, pero duele”, reconoció Mikel Arteta en conferencia. El DT explicó que el ecuatoriano sufrió un desajuste en la carga física tras su recuperación quirúrgica. Hincapié apenas debutó semanas atrás contra Athletic Club, pero ahora deberá esperar su regreso. Su ausencia preocupa a la Tri, que lo espera para las Eliminatorias sudamericanas.

Arsenal, sólido y convincente

El equipo inglés mostró un bloque compacto. William Saliba y Gabriel Magalhães se adueñaron del área con una defensa férrea, mientras que David Raya casi no tuvo trabajo en el arco. En el medio, Mikel Merino y Martín Zubimendi marcaron el ritmo con orden y precisión.

“Jugamos como un equipo unido, compensamos cualquier baja”, señaló Arteta tras el pitazo final. Con este triunfo, Arsenal suma seis puntos y lidera con comodidad su grupo. Las cifras reflejaron el dominio: 65% de posesión, 18 tiros al arco y un promedio de 2.5 goles esperados (xG). Olympiacos apenas generó 0.4 xG y terminó desbordado en los contragolpes.

Olympiacos, debutante con dudas

El conjunto heleno, dirigido por José Luis Mendilibar, sufrió la intensidad londinense. Tras debutar en la fase de liga con un empate 0-0 frente a Pafos, la falta de efectividad volvió a pasar factura.

“Arsenal es un rodillo, pero competimos dignamente”, declaró el entrenador español. Su equipo, aunque sólido en la liga local con victorias como el 5-0 sobre Panserraikos, todavía no encuentra gol en Europa.

Arsenal sueña con la Orejona

La escuadra londinense atraviesa un momento brillante. En Champions ya derrotó 2-0 al Athletic Bilbao en su estreno y ahora repite marcador frente a Olympiacos. En Premier, empató con el Manchester City y remontó ante el Newcastle, mostrando carácter competitivo pese a las lesiones.

Martinelli brilló con su velocidad, Saka reapareció con gol y asistencia, mientras que el sueco Viktor Gyökeres aportó intensidad en su debut. “Queremos la Champions, es nuestro momento”, afirmó el capitán Declan Rice, amonestado por un foul táctico.

El Emirates rugió con 60.000 aficionados que celebraron una noche redonda. Ahora, Arsenal mira a su próximo desafío: el PSV en Eindhoven. Arteta gestiona con astucia un plantel golpeado por las bajas de Hincapié, Odegaard, Havertz y Madueke, pero que se mantiene firme en su objetivo mayor: conquistar la Champions League.