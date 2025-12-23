Artefacto explosivo detonado frente a licorera genera alarma en el sur de Machala

Un artefacto explosivo fue detonado la noche de ayer, lunes 22 de diciembre, alrededor de las 21h35, en una licorera ubicada al sur de Machala, provocando daños materiales considerables y motivando la intervención inmediata de la Policía Nacional.

Detalles del incidente

El hecho se registró en la intersección de la avenida Las Américas y la 21ava Sur, donde vecinos reportaron un fuerte estallido que interrumpió la tranquilidad del sector. La explosión afectó directamente a un local comercial dedicado a la venta de bebidas alcohólicas.

Según las primeras evaluaciones, la detonación ocasionó la destrucción de ventanales, puertas de aluminio y parte de la mampostería del establecimiento, evidenciando la potencia del artefacto utilizado.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, de acuerdo con la información preliminar.

Versiones preliminares y testigos

Testigos del sector indicaron que sujetos desconocidos a bordo de motocicletas habrían llegado minutos antes del estallido y abandonado una funda sospechosa frente a la fachada del local.

Poco después de que los individuos se retiraran del lugar, el artefacto hizo explosión, generando pánico entre los residentes y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones.

Estas versiones forman parte de las líneas iniciales de investigación, las cuales las autoridades competentes analizan.

Operativo policial e investigación

Tras el estallido, efectivos de la Policía Nacional de Machala se desplazaron rápidamente al sitio para acordonar el área y asegurar el perímetro, con el fin de prevenir riesgos adicionales y facilitar las labores investigativas.

Personal especializado realizó la recolección de indicios, incluidos restos de materiales que podrían corresponder al artefacto explosivo, los cuales se analizarán para determinar su composición y origen.

Las autoridades no han informado aún sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del ataque, señalando que las investigaciones continúan en curso (12).