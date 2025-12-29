COMUNIDAD POR USD 1
Artistas manabitas se unen por primera vez en un proyecto musical colaborativo

La idea es formar un equipo y que un artista pueda impulsar a otro. El proyecto incluye a los nuevos talentos de Manabí.
3 minutos de lectura
Los artistas manabitas dieron detalles en la rueda de prensa.
Redacción ED.

Artistas manabitas se unen por primera vez en un proyecto musical colaborativo que integra orquestas, solistas y nuevos talentos. El anuncio de una colaboración lo hicieron oficial la mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025, en una rueda de prensa realizada en Portoviejo.

Hugo Navia, director musical de la orquesta Latin Swing, aclaró que esta iniciativa no se centra únicamente en Latin Swing, sino que responde a una visión de equipo y coordinación entre colegas del ámbito musical.

Durante la presentación, Navia subrayó que este trabajo colectivo se caracteriza por el respeto mutuo, elemento que fortalece la credibilidad como artistas, y reafirma que se trata de una propuesta desarrollada en equipo. “No es un proyecto que nació ahora, sino que desde hace cinco años venimos luchando”, señaló.

Actualmente, el proyecto integra cinco grupos musicales, entre ellos Gen Paul Rivadeneira, Jorge Calle, Gareth Swing, Latin Swing, y orquesta Clave 7. “La idea es formar un equipo, de que un artista va a ir arrastrando a otro, formando una cadena de artistas”, explicó Navia.

Producción discográfica y nuevos talentos

Navia explicó que uno de los ejes del proyecto es la producción discográfica, considerando que grabar un tema implica un sacrificio económico. En este marco, detalló que el proyecto impulsa producciones inéditas, con los distintos artistas que conforman el proyecto.

Navia destacó, además, un proyecto musical juvenil que impulsa a nuevos talentos. En la rueda de prensa presentaron a Kataleya Chiluisa, oriunda de Santa Ana, quien comenzó a cantar desde los cinco años y actualmente, con diez años.

Kataleya Chiluisa, tiene 10 años y empezó a cantar desde los cinco.

Kataleya realizó una presentación musical y destacó los géneros huapango y la salsa, como sus favoritos. Representa el enfoque del proyecto en formación temprana, acompañamiento artístico y proyección de jóvenes intérpretes dentro de escenarios profesionales.

Orquesta Latin Swing se alista para sus 30 años

Finalmente, los artistas destacaron que la orquesta Latin Swing cumplirá 30 años de trayectoria el 11 de marzo de 2026, motivo por el cual se prevé un evento musical conmemorativo en el parque Las Vegas de Portoviejo, en coordinación con el municipio de Portoviejo.

Este aniversario se enmarca dentro del mismo espíritu de colaboración musical, trabajo colectivo y fortalecimiento de la identidad artística manabita, que, según se destacó, ha venido desarrollándose de manera constante durante casi tres décadas de actividad musical ininterrumpida.

