Asamblea decide este viernes el informe por contratos eléctricos de Celec con Progen y ATM

La Asamblea Nacional decidirá el informe de fiscalización sobre los contratos eléctricos de Celec con Progen y ATM, en una sesión convocada por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.

La reunión se desarrollará bajo modalidad virtual, tras la convocatoria realizada por la asambleísta Diana Jácome, presidenta de la comisión y representante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Contratos eléctricos de Celec bajo análisis legislativo

El informe que será puesto a consideración tiene 80 páginas y recoge los antecedentes del caso, que comenzó en marzo con pedidos de información dirigidos al exgerente del Banco Central, Guillermo Avellán, por parte del entonces asambleísta Lenín Barreto.

Más adelante, en mayo, la Comisión de Transparencia inició la fiscalización de los contratos eléctricos firmados por Celec EP. El un proceso se abrió durante el periodo de transición legislativa.

En esa etapa, la fiscalización estuvo a cargo de Patricio Chávez, de la Revolución Ciudadana, antes de que el proceso continúe dentro de la misma mesa parlamentaria bajo la presidencia de Diana Jácome.

Con ese cambio de liderazgo, la comisión consolidó el documento que ahora entra en su fase decisiva.

Comparecencias incluidas y ausencias relevantes

El informe recoge las comparecencias de Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec EP, quien actualmente enfrenta una investigación de la Fiscalía General del Estado.

También constan los testimonios de Byron Orozco, exgerente de la Unidad de Negocio Termopichincha, además de otras exautoridades vinculadas a los contratos eléctricos de generación emergente.

Contratos eléctricos de Celec: Ministros que no comparecieron

Sin embargo, el documento no incluye las comparecencias de ministros de Estado responsables de las carteras estratégicas durante la firma de los contratos.

Entre ellos constan Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, y Roberto Luque, actual ministro de Transporte y exministro de Energía encargado en el periodo en que se suscribieron los acuerdos con Progen y ATM.

Conclusiones del informe sobre contratos eléctricos

El informe establece tres conclusiones centrales. En la primera señala que “las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas fueron objeto de examen especial” por la Contraloría General del Estado.

Además, precisa que dicho organismo “ya ha establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal” dentro del análisis a los contratos eléctricos de Celec.

Investigación penal y alcance político

Como segunda conclusión, el documento sostiene que “las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente” continúan bajo investigación de la Fiscalía.

En su tercer punto, el informe afirma que “no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución” que configuren un incumplimiento de funciones con responsabilidad política.

Recomendaciones planteadas por la comisión

El texto incluye dos recomendaciones. La primera plantea remitir el informe a los organismos de control para que actúen dentro del ámbito de sus competencias.

La segunda exhorta a que las entidades de investigación penal y control administrativo continúen los procesos abiertos. Deben identificar a los responsables, públicos y privados, y ejecutar las acciones necesarias para garantizar sanción y reparación al Estado.

Votos necesarios y procesos en curso

Para que el informe avance, la Comisión de Transparencia, integrada por diez legisladores, requiere al menos cinco votos afirmativos.

Paralelamente, los contratos eléctricos de Celec con Progen y ATM mantienen investigaciones dentro y fuera del país. La Fiscalía indaga un presunto peculado en el caso Apagón, mientras el Estado ecuatoriano presentó una demanda contra Progen en Estados Unidos.