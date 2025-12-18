Asamblea Nacional aprueba por unanimidad el Tratado sobre el Comercio de Armas

La Asamblea Nacional de Ecuador alcanzó una rara unanimidad al aprobar el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) durante la sesión plenaria número 058 este 17 de diciembre de 2025. Con 143 votos a favor de asambleístas de diversas bancadas, incluyendo Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik, Partido Social Cristiano (PSC) e independientes, el Parlamento respaldó el instrumento internacional elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.

Según diario El Universo, esta medida busca establecer regulaciones estrictas en el comercio global de armas convencionales, con el fin de frenar el tráfico ilícito, el desvío de armamento y la proliferación de armas pequeñas que alimentan conflictos y crimen organizado. La aprobación se enmarca en un esfuerzo por alinear a Ecuador con normas internacionales de seguridad, respondiendo al aumento de la violencia armada transnacional.

El TCA, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de abril de 2013, es un tratado jurídicamente vinculante que establece normas comunes para regular el comercio de armas convencionales. Su objetivo principal es implementar controles estrictos sobre exportaciones, importaciones, tránsito, transbordo y corretaje de armas, municiones, partes y componentes. Entre sus 18 artículos, destaca la creación de un sistema de control para municiones y componentes, prohibiciones para Estados parte en casos de violaciones a derechos humanos o derecho internacional humanitario, y medidas para evaluar riesgos, asegurar trazabilidad y generar reportes anuales.

Alcance y obligaciones del tratado

El informe aprobado por el Parlamento ecuatoriano detalla que el tratado incorpora obligaciones para los Estados. Esto, como la evaluación de riesgos antes de autorizar transferencias, para prevenir desvíos hacia usos ilícitos. Esto incluye regulaciones específicas para evitar que armas pequeñas y ligeras alimenten conflictos armados o crimen organizado. El alcance del TCA abarca no solo armas mayores como tanques o aviones de combate, sino también elementos menores que facilitan la violencia transnacional.

El proceso de ratificación en Ecuador inició en marzo de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa remitió una copia certificada del tratado a la Corte Constitucional para su revisión. La Corte determinó en octubre que el instrumento requería aprobación legislativa previa, conforme a la Constitución ecuatoriana. En noviembre, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional comenzó su tratamiento, culminando en la aprobación unánime este diciembre.

Contexto legislativo y global

Esta aprobación representa un hito en el periodo legislativo actual, donde la unanimidad ha sido escasa en temas de política interna. El TCA se enmarca en esfuerzos globales por controlar el comercio de armas. Según datos de Naciones Unidas, supera los 100.000 millones de dólares anuales. También contribuye a miles de muertes en conflictos. Ecuador, como Estado parte potencial, se compromete a alinear su legislación nacional con estas normas, fortaleciendo su participación en foros internacionales como la ONU.

Hasta la fecha, más de 110 países han ratificado el TCA, incluyendo potencias como Estados Unidos, China y miembros de la Unión Europea. La adhesión de Ecuador podría impulsar reformas en su sistema de control de exportaciones. Administrado por entidades como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.