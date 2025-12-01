Asamblea Nacional aprueba receso legislativo desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026

Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) activó este lunes 1 de diciembre el receso de fin de año: desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026 la Asamblea Nacional paralizará por completo sus actividades, congelando proyectos de ley, juicios políticos y todos los plazos legislativos durante 15 días.

La decisión afecta a los 137 asambleístas, al pleno, a las 15 comisiones permanentes y ocasionales, al Comité de Ética, a los grupos parlamentarios y al propio CAL, que no podrá reunirse ni tomar resoluciones durante ese periodo.

Suspensión total de actividades y plazos legislativos

Durante el receso quedarán suspendidos todos los plazos procesales y legislativos en curso. Los proyectos de ley en trámite, los juicios políticos iniciados y cualquier otro procedimiento parlamentario deberán esperar hasta el retorno de los legisladores el martes 6 de enero de 2026.

La medida se fundamenta en el artículo 123 de la Constitución. Esta establece que la Función Legislativa tendrá dos recesos anuales de 15 días cada uno. El segundo receso del año, correspondiente a fin de año, se activa ahora por decisión del CAL.

Convocatoria a sesiones extraordinarias solo por temas específicos

El artículo 123 constitucional también faculta al presidente de la Asamblea Nacional a convocar, por iniciativa propia, a petición de la mayoría absoluta de asambleístas o por requerimiento del presidente de la República, a periodos extraordinarios de sesiones. Estas reuniones solo podrán tratar los temas expresamente señalados en la convocatoria.

En la práctica, durante los recesos de diciembre-enero es habitual que se convoque a sesiones extraordinarias para tratar leyes económicas urgentes, reformas tributarias o nombramientos pendientes, aunque hasta el momento no se ha anunciado ninguna convocatoria para el presente periodo, informa diario El Universo.

Contexto de los recesos legislativos en Ecuador

Los dos recesos anuales de 15 días son una disposición constitucional vigente desde la Asamblea Constituyente de Montecristi (2008). El primero suele declararse en la segunda quincena de julio, coincidiendo con las fiestas de fundación de Guayaquil y la época vacacional escolar. El segundo se fija tradicionalmente entre finales de diciembre y principios de enero.

Durante el receso, los asambleístas mantienen su remuneración y pueden realizar actividades de representación en sus provincias, pero no perciben dietas por asistencia a sesiones. Las instalaciones de la Asamblea Nacional permanecen abiertas para labores administrativas y atención ciudadana.

Calendario legislativo 2025 cierra con varios temas pendientes

El año legislativo 2025 concluye con varios proyectos de ley en primer debate. Entre ellos la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia de extinción de dominio. También la Ley de Extinción de Dominio propiamente dicha, y reformas tributarias enviadas con carácter económico urgente por el Ejecutivo que aún no han sido calificadas.

Con la aprobación del receso, todos estos procesos quedarán congelados hasta la reanudación de sesiones en enero de 2026. Mientras que salvo que se emita una convocatoria extraordinaria específica.