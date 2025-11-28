Asamblea Nacional impulsa propuesta legislativa para proteger la salud mental infantil

La Comisión Especializada encargada del tratamiento de la temática aprobó por unanimidad, el proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional, presentado por el vicepresidente de la Mesa Legislativa de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, Raúl Chávez, con el fin de fortalecer el bienestar emocional y la salud mental de la población menor de edad en el país.

La propuesta legislativa establece un marco normativo de alcance nacional que prioriza acciones preventivas, educativas y comunitarias orientadas a reducir riesgos psicosociales y mejorar la atención en contextos escolares y sociales. El documento aprobado será elevado al pleno de la Asamblea Nacional para continuar con el proceso legislativo previsto.

Eje educativo: psicoeducación obligatoria y formación docente

Durante la sesión, Chávez explicó los cuatro ejes que componen la normativa. En el ámbito educativo, el proyecto propone incorporar la psicoeducación como materia obligatoria desde la educación básica hasta el bachillerato. La iniciativa busca que los estudiantes reciban herramientas para comprender el desarrollo emocional, la convivencia y la prevención de situaciones de riesgo.

Asimismo, el proyecto establece la implementación de procesos de formación y capacitación obligatoria para docentes, con el objetivo de que puedan identificar señales tempranas de afectación psicológica y ofrecer acompañamiento adecuado dentro del sistema educativo. Estos mecanismos pretenden fortalecer el clima escolar y reducir las problemáticas asociadas a la violencia y la deserción académica.

Salud mental comunitaria y participación estudiantil

En el segundo eje, la propuesta normativa plantea priorizar la salud mental desde la comunidad mediante la participación de estudiantes de psicología en brigadas rurales. Estas brigadas atenderían zonas con menor acceso a servicios especializados, fomentando el acercamiento territorial y el acompañamiento preventivo. El proyecto incluye la creación del Consejo Consultivo de Salud Mental, instancia que coordinaría acciones institucionales y promovería políticas públicas en la materia.

La participación comunitaria se considera un componente estratégico para atender las necesidades psicológicas de niños y adolescentes en contextos diversos. Las brigadas rurales funcionarían como un mecanismo complementario a los servicios institucionales, permitiendo la detección de casos, la orientación a familias y la articulación con los organismos competentes.

Detección temprana y seguimiento interinstitucional

En materia de salud mental, el proyecto establece la realización de tamizajes, detección temprana y seguimiento de los casos identificados. Estas acciones se articularían entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, con apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El objetivo es generar un sistema coordinado de atención que permita intervenir de forma oportuna y evitar la progresión de situaciones de riesgo emocional.

El enfoque interinstitucional busca garantizar continuidad en los procesos de atención psicosocial. Al integrar la información entre entidades estatales, la normativa pretende reducir la fragmentación de servicios y asegurar que los menores reciban apoyo especializado en función de sus necesidades.

Promoción cultural, arte y deporte como herramientas de prevención

El último eje del proyecto está relacionado con arte, cultura y deporte. La normativa propone la creación de espacios orientados a sanar, crear y desarrollar habilidades sociales mediante actividades recreativas y comunitarias permanentes. Estos programas buscan fortalecer la integración social, reducir la ansiedad y generar alternativas saludables para el tiempo libre.

Durante la sesión, el legislador Raúl Chávez señaló que la normativa generará beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción de la depresión, la violencia escolar y los costos asociados a la atención de crisis psicológicas. Indicó que la prevención temprana permite disminuir la carga financiera del sistema de salud y mejorar los indicadores de bienestar infantil.

El informe final incorpora las observaciones presentadas por la asambleísta Paola Cabezas, revisadas y analizadas por la comisión antes de la votación.