Asamblea Nacional: Comps Córdova pide suspender a Andrés Castillo por presuntos insultos en el pleno

El asambleísta Comps Córdova presentó una queja formal ante la Presidencia de la Asamblea Nacional contra Andrés Castillo, legislador de Acción Democrática Nacional (ADN), por una presunta falta grave cometida durante la sesión 057 del pleno.

El documento solicita que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique la denuncia y aplique una suspensión de 30 días sin remuneración, al considerar que el comportamiento del legislador oficialista configura violencia política sistemática dentro del Parlamento.

Queja contra Andrés Castillo llega al CAL de la Asamblea Nacional

En el escrito, Córdova sostiene que Andrés Castillo convirtió el insulto y la descalificación personal en su principal herramienta de debate, según detalla en el documento dirigido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

El asambleísta afirma que las agresiones no responden a un hecho aislado, sino que forman parte de una estrategia reiterada que utiliza el espacio del pleno para atacar a la bancada de Revolución Ciudadana y a sus integrantes de manera individual.

Además, señala que estas expresiones afectan la dignidad humana, deterioran el debate democrático y dañan la imagen institucional de la Asamblea Nacional ante la ciudadanía.

Durante la sesión plenaria n.º 057, realizada el 06 de enero de 2025 a las 10h00, Castillo tomó la palabra y emitió frases ofensivas registradas en el minuto 1h54 y 11 segundos del desarrollo de la sesión.

Expresiones en el pleno desatan acusación de violencia política

El documento reproduce textualmente las expresiones atribuidas al legislador oficialista Andrés Castillo. Una de ellas señala:

“(..) cuando estás dale y dale y dale al burro, el burro se curte y ya no te obedece nunca. (…)”.

Según Córdova, esta frase constituye una humillación pública, ya que lo equipara con un animal y vulnera directamente su dignidad como ser humano y como representante popular.

Otra expresión incluida en la queja indica:

“Hoy día más bien vamos a hablar técnicamente don Comps. Yo sé que es muy alto hablarle a usted de esto, porque usted no entiende.”

El denunciante afirma que esta declaración intenta anular su voz legislativa, bajo el argumento de una supuesta incapacidad intelectual, lo que representa un ataque directo a su honra y a la representación de la provincia de Sucumbíos.

Córdova sostiene que la afirmación “usted no entiende” no refleja un desacuerdo político legítimo, sino un insulto directo que afecta tanto a su persona como a sus electores.

Solicitan sanción máxima por afectar imagen del Legislativo

En la parte final del escrito, el asambleísta recalca que el uso de lenguaje peyorativo y soez dentro del pleno socava la imagen de la Asamblea Nacional y demuestra un desprecio por la investidura parlamentaria.

Por esta razón, considera imperativa la aplicación de la sanción máxima que permite la ley, al tratarse de una conducta que vulnera principios de respeto, ética y convivencia democrática dentro del máximo órgano legislativo del país.

Ahora, el CAL deberá analizar la queja, calificarla y resolver si procede la suspensión solicitada contra el legislador Andrés Castillo. (07)