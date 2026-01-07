COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Asamblea

Mónica Palacios recibe nueva sanción de 31 días en la Asamblea Nacional

La medida se debe a su exposición de presuntos vínculos entre la asambleísta Mishel Mancheno, su esposo Álvaro Guivernau –presidente de Noboa Trading– y Mario Godoy, presidente del CJ.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios en una sesión del Pleno. FOTO: @AsambleaEcuador.
La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios en una sesión del Pleno. FOTO: @AsambleaEcuador.
La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios en una sesión del Pleno. FOTO: @AsambleaEcuador.
La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios en una sesión del Pleno. FOTO: @AsambleaEcuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La asambleísta Mónica Palacios, del movimiento Revolución Ciudadana, anunció este miércoles 7 de enero que nuevamente fue sancionada. A través de un video difundido en su cuenta de X, señaló que serán 31 días de suspensión en el Legislativo.

La medida se debe a su exposición de presuntos vínculos entre la asambleísta Mishel Mancheno, su esposo Álvaro Guivernau –presidente de Noboa Trading– y Mario Godoy. Este último ejerce como el presidente del Consejo de la Judicatura y recientemente compareció en la Asamblea Nacional. Esta nueva sanción, impuesta por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), representa la segunda en menos de un año para Palacios.

Denuncia un presunto acoso político

En respuesta a la reciente sanción, Palacios denunció un presunto acoso político y mediático orquestado por el gobierno de Noboa, afirmando que este ha involucrado a su hijo y familia, cruzando límites inaceptables.

“Esta nueva sanción confirma el patrón sistemático de persecución política de este gobierno”, declaró Palacios en un comunicado público. Luego añadió: “¡No me van a callar! Seguiré fiscalizando y defendiendo la verdad con la credibilidad que me da el pueblo”. Hasta el momento, ni Mancheno ni Guivernau han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones de Palacios.

Las sanciones anteriores de Palacios

En septiembre pasado, fue suspendida por 90 días sin sueldo tras una denuncia presentada por la entonces asambleísta Nataly Morillo, del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). La acusación se basó en una presunta alteración del orden durante una sesión de la Comisión de Biodiversidad.

Allí, Mónica Palacios utilizó gritos y carteles para vincular al presidente Daniel Noboa y a la primera dama Lavinia Valbonesi con supuestos casos de tráfico de influencias relacionados con la empresa minera Dundee Precious Metals. El CAL determinó que esta conducta constituía una falta muy grave, lo que llevó a la suspensión temporal de sus funciones legislativas.

Mientras que el 6 de mayo de 2024, Palacios fue suspendida por 60 días, también sin sueldo. El motivo se dio por acoso laboral en la Asamblea Nacional. Además, el 7 de febrero de ese mismo año, recibió una amonestación escrita tras un altercado con la entonces ministra de Gobierno, Mónica Palencia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026

FC Cincinnati finaliza acuerdo para adquirir a Bryan Ramírez desde Liga de Quito

Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026

FC Cincinnati finaliza acuerdo para adquirir a Bryan Ramírez desde Liga de Quito

Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026

FC Cincinnati finaliza acuerdo para adquirir a Bryan Ramírez desde Liga de Quito

Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO