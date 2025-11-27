Ascienden a 75 los fallecidos por el incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

El balance de muertos a causa del devastador incendio desatado el miércoles en un complejo de rascacielos en Hong Kong aumentó a 75.

Además, se cifró en cerca de 80 el total de heridos, entre ellos once bomberos. No se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Continúan las labores de búsqueda tras mortal incendio

Los Bomberos recalcaron que las labores de búsqueda y rescate siguen activas en la zona, situada en el barrio de Tai Po, donde las llamas ya fueron controladas, Sin embargo, aún hay focos en varios pisos superiores de los rascacielos afectados, ubicados en el complejo residencial de Wan Fuk Court.

Asimismo, las autoridades de Hong Kong anunciaron que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales, así como la cancelación de todos los actos de celebración oficial en memoria de las víctimas del enorme incendio, según recogió el diario ‘South China Morning Post’.

Anuncian inspecciones a edificios por la tragedia

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ordenó el inicio de inspecciones en todos los edificios públicos que estén sufriendo obras de renovación a raíz del suceso, después de que las investigaciones apuntaran a que una espuma rígida de poliestireno altamente inflamable en las ventanas de los pisos provocó la rápida propagación de las llamas.

De momento, tres personas han sido detenidas por presunta negligencia: dos directores y un constructor de una inmobiliaria.

Por otra parte, los expertos, que se encuentran recolectando muestras de material de andamiaje que cubría la fachada, apuntan a que una de las causas podría deberse al uso de bambú.

Un complejo en remodelación y antecedentes similares

El complejo Wang Fuk Court se encuentra en medio de una renovación valorada en 330 millones de dólares hongkoneses (unos 42 millones de dólares estadounidenses). El edificio, que alberga cerca de 1.984 viviendas, es uno de los más poblados del área.

La crisis se produce en un contexto en que Hong Kong mantiene una alerta roja por riesgo de incendios. El observatorio meteorológico la emitió debido a la sequedad ambiental, el viento y la baja humedad. Estas condiciones incrementan la probabilidad de que las chispas o puntos calientes generen incendios de rápida expansión.

En octubre, un incendio en el andamiaje de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó cuatro hospitalizados. Aunque aquel siniestro no afectó el interior del edificio, generó preocupación por el uso extensivo de andamios de bambú. Se trata de una técnica tradicional en China por su bajo costo, pero con vulnerabilidades frente al fuego.