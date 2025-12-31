Asesinan a un hombre durante la madrugada en el sector La Revancha de Manta

Un hombre de 36 años, identificado como Carlos Adalberto Romero Chase, fue asesinado la madrugada de ayer en el sector La Revancha, en el cantón Manta, en un hecho violento que volvió a alarmar a los habitantes del barrio.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Ecuador, el crimen ocurrió alrededor de las 04h30, cuando varios sujetos armados ingresaron de forma violenta al inmueble donde se encontraba la víctima, quien aparentemente descansaba en el interior de la vivienda.

Intento de huida y ataque armado

Según el reporte policial, Romero Chase intentó huir al percatarse del ingreso de los atacantes y saltó por una ventana posterior del domicilio con la intención de ponerse a salvo. Sin embargo, los agresores lo alcanzaron y le dispararon, provocándole la muerte en el lugar, antes de que pudiera recibir atención médica.

Tras el hecho, unidades policiales acordonaron la escena para realizar el levantamiento de indicios balísticos y ejecutar las primeras diligencias investigativas, con el fin de recopilar evidencias que permitan esclarecer el caso.

El cuerpo sin vida fue trasladado al Centro Forense de Manta, donde se realizaron los procedimientos legales correspondientes. Horas más tarde, familiares retiraron el cadáver, mientras continuaban las investigaciones.

Investigaciones en curso

Las autoridades informaron que las indagaciones siguen en desarrollo para determinar responsabilidades, aunque no se han revelado hipótesis ni posibles móviles del crimen. La Policía indicó que se analizan testimonios, evidencias balísticas y registros que permitan identificar a los responsables.

Este hecho se registra en un contexto de reiterados ataques armados en sectores específicos del cantón. La Policía ha señalado que mantiene operativos preventivos activos, aunque reconoce que la incidencia delictiva continúa siendo alta en determinadas zonas.

Violencia recurrente en el distrito

El asesinato de Romero Chase se suma a otro hecho violento ocurrido el domingo 28 de diciembre, cuando Juan Carlos Delgado Villamarín murió asesinado en el sector Urbirríos 1, también en Manta. Ambos casos forman parte de una cadena de hechos violentos registrados en los últimos días del año.

De acuerdo con cifras oficiales, con este crimen el Distrito policial Manta, Montecristi y Jaramijó alcanza 512 muertes violentas en lo que va de 2025. Los datos consolidados indican que diciembre de 2025 cerró con 34 asesinatos en estos tres cantones.

Las autoridades precisaron que las 34 víctimas fueron hombres, un patrón que se repite en las estadísticas anuales de violencia letal en la zona.

Cifras y contexto provincial

Las cifras oficiales confirman que Manta es uno de los territorios más afectados por la violencia criminal en la provincia de Manabí. En comparación con 2024, el año 2025 registró un incremento de 181 muertes violentas, según datos policiales.

Ante este panorama, la Policía reiteró el llamado a la colaboración ciudadana, instando a la población a reportar movimientos sospechosos a través de canales oficiales, como parte de las estrategias para prevenir nuevos hechos violentos y apoyar las investigaciones en curso (12).