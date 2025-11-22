COMUNIDAD POR USD 1
Asesinan a un hombre en la entrada del reasentamiento El Guabito, de Portoviejo

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Asesinan a un hombre en la entrada del reasentamiento El Guabito, de Portoviejo

En Portoviejo se registró un nuevo ataque sicario este sábado, que cobró la vida de un hombre. El hecho es investigado por la Policía.
El ataque sicario se dio en una cancha deportiva.
El ataque sicario se dio en una cancha deportiva.
El ataque sicario se dio en una cancha deportiva.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un nuevo ataque sicario se registró el mediodía de este sábado, 22 de noviembre de 2025, en el cantón Portoviejo.

El hecho se dio en una cancha que se ubica en la vía Santa Ana, justo en el ingreso al reasentamiento El Guabito. Se trata de una zona donde se han reportado varios crímenes durante los últimos meses.

Recordar que Portoviejo es uno de los cantones más violentos en la provincia de Manabí, con reporte de ataques sicarios casi a diario. Esto mantiene en zozobra a la ciudadanía.

Así fue el ataque sicario registrado en Portoviejo

De acuerdo a la versión de los testigos, poco después de las 12h00, sicarios a bordo de una moto llegaron al lugar y dispararon contra un hombre.

La violencia y precisión de los disparos fue tal que el sujeto quedó tendido en medio de la cancha, bañado de sangre y sin vida.

Doble asesinato en Manta: padre e hijo son atacados en la ciudadela 20 de Mayo

El estruendo de las balas fue tal, que los ciudadanos que estaban por el sector tuvieron que esconderse, viviendo momentos de caos y alarma. Tras la huida fugaz de los criminales, los curiosos se acercaron a la víctima, sin embargo, no pudieron hacer nada para ayudarlo.

Moradores de la zona dieron aviso a las autoridades policiales.

Investigan nuevo crimen

Al lugar del asesinato llegaron agentes de la Dinased y Criminalística de la Policía Nacional, para dar inicio a las tareas investigativas.

Los uniformados cercaron el sitio donde aún yacía el cadáver, el mismo que fue cubierto con una sábana.

Al momento se conoce que la víctima mortal es un hombre de entre 50 y 60 años, conocido como ‘El Patón’.

Policías ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado al Centro Forense de Portoviejo, donde se le realizará la autopsia de ley. No hay mayores indicios sobre la identidad de los sicarios.

La ola de violencia sigue imparable

La ola de violencia en Ecuador ha escalado a niveles históricos durante este 2025, con 7.553 homicidios intencionales hasta octubre, superando el total de 2024 (7.062) y proyectando cerca de 9.000 al cierre del año.

Esta crisis, impulsada por la fragmentación de bandas como Los Choneros y Los Lobos, se centra en el narcotráfico, disputas territoriales y control de puertos costeros.

Guayas lidera como la provincia más violenta, con más de 3 mil crímenes, seguida por Manabí, epicentro de masacres en cantones como Rocafuerte, Manta y Santa Ana. Estas provincias litorales concentran el 73% de las muertes, afectando mayoritariamente a jóvenes.

El Gobierno responde con estados de excepción y despliegue militar, pero la tasa de homicidios ha subido 32% interanual, posicionando a Ecuador entre los países más violentos de América Latina. (13).

