Asesinaron a tiros a una guía penitenciaria, de 25 años, cuando regresaba a su casa

Katya Villarial Macías, guía penitenciaria, de 25 años de edad, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), resultó asesinada a tiros. El hecho ocurrió pasadas las 18h00 del miércoles 19 de noviembre cuando la mujer circulaba en una motocicleta por la vía Carlos Concha, sector Las Palmas, en Esmeraldas. Ella regresaba hasta su vivienda tras finalizar su jornada laboral.

El ataque ocurrió a las 18h20 frente a un motel ubicado en esa arteria lo perpetraron dos sujetos que se movilizaban también en motocicleta. Ellos interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones. En el lugar se encontraron ocho casquillos de bala calibre 9 mm. La guía penitenciaria, quien ingresó al SNAI en 2022, falleció en el sitio a consecuencia de las heridas de arma de fuego.

Guía penitenciaria había salido de trabajar

Vecinos y transeúntes intentaron auxiliarla, pero los paramédicos solo confirmaron su deceso. Unidades especializadas de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), Criminalística y Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver. En el lugar se recolectaron al menos ocho casquillos. Además, se incautó la motocicleta de la víctima y su teléfono celular para análisis pericial.

El SNAI emitió un comunicado oficial la noche del miércoles en el que lamentó el hecho y confirmó que “se encuentra brindando toda la información requerida a las autoridades competentes para el pronto esclarecimiento del crimen”. La institución no precisó si la agente había recibido amenazas previas o si su labor estaba relacionada con grupos delictivos. El cuerpo lo trasladaron al Centro Forense de Esmeraldas para la autopsia de rigor.

Aumento de homicidios vinculados al narcotráfico

Agentes de la Policía revisan cámaras de seguridad públicas y privadas del sector con el objetivo de establecer la ruta de escape de los autores materiales. El crimen se registra en medio de la escalada de violencia que afecta a la provincia de Esmeraldas, declarada en estado de excepción por el Gobierno nacional desde el 8 de enero de 2025 debido al aumento de homicidios vinculados al narcotráfico y delincuencia organizada.

Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Esmeraldas acumula más de 300 asesinatos en lo que va del año. Las autoridades no han informado sobre detenidos ni líneas de investigación oficiales del caso de la guía penitenciaria asesinada, hasta el cierre de esta edición. (17)