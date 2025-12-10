Asesinan al chofer de un taxi informal frente a las instalaciones del ECU-911 en Portoviejo, Manabí

Juan Carlos Vera Santos resultó asesinado con múltiples disparos en la vía Portoviejo – Santa Ana frente a las instalaciones del ECU-911 en la capital manabita. El crimen ocurrió aproximadamente a las 21h30 de este martes 9 de diciembre.

Según se pudo conocer, sicarios le dieron alcance al automóvil marca Chevrolet de color rojo en el que viajaba la víctima. Luego empezaron a disparar del lado del conductor, justo a quien querían victimar. En ese momento, Vera se encontraba haciendo una carrera, ya que se desempeñaba como taxista informal y llevaba a uno de sus clientes.

Los moradores, indicaron que el pasajero al ver que le estaban disparando al conductor salió corriendo del vehículo, pero los sicarios también le empezaron a disparar. Mientras los sicarios remataban al chofer, el pasajero alcanzo a huir, aunque herido.

Chofer murió en el lugar de los hechos

Tras el ataque los criminales desaparecieron del sitio y el carro con el cadáver del chofer quedo en medio de la carretera, justo debajo del semáforo. Al poco tiempo moradores lograron encontrar al herido y lo trasladaron hasta el hospital de Especialidades para que reciba atención de los médicos en el área de emergencias.

Mientras tanto, los agentes que estaban dentro del ECU911 salieron a dar seguridad en la zona. Luego llegaron más uniformados y el área quedó acordonada. Miembros de Criminalística se encargaron de realizar una revisión minuciosa de la vía y los alrededores del automotor. Ahí constataron que este presentaba impactos de bala de ambos lados.

Cuando finalizaba el peritaje y el cadáver del chofer ya había sido subido al vehículo de medicina legal, llegaron los familiares del occiso, quienes corroboraron su identidad a los agentes. Luego llevado el cuerpo de la víctima al Centro Forense de Portoviejo para que se le realice la autopsia.

Al hospital de Especialidades llegaron los familiares de la persona que resultó herida. Ahí detallaron que lo que supieron es que se encontraba con un ataque de nervios y herido, pero su estado era estable. Los familiares del chofer asesinado dijeron que era una persona trabajadora, no tenía vicios, ni tampoco problemas con nadie.