Así quedan los playoffs y repechaje rumbo al Mundial 2026: UEFA e intercontinentales definen sus últimos cupos

El camino hacia el Mundial 2026 quedó completamente trazado tras los sorteos de los playoffs europeos y los repechajes intercontinentales realizados en la sede de la FIFA, en Zúrich. Los cruces determinan los últimos seis cupos para el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Europa repartirá cuatro plazas adicionales a sus doce ya clasificadas mediante repechaje. Dieciséis selecciones competirán en duelos directos que prometen tensión, alto nivel y posibles sorpresas.

Repechaje intercontinental: México será la sede

Seis selecciones buscarán dos boletos para la Copa del Mundo en un torneo especial que se disputará en México. Los partidos se desarrollarán en los estadios Akron (Guadalajara) y BBVA (Monterrey) entre el 23 y 31 de marzo de 2026.

Según el ranking FIFA de noviembre de 2025, RD Congo y Irak obtuvieron pases directos a sus respectivas finales como las selecciones mejor ubicadas. Los otros cuatro equipos —Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia— disputarán semifinales para definir a los rivales de los cabezas de serie.

Nueva Caledonia chocará con Jamaica en la primera semifinal. El ganador enfrentará a RD Congo. En la otra llave, Bolivia se medirá con Surinam, y el vencedor jugará por el boleto ante Irak. Este formato permite que regiones con menor representación tengan opciones reales de llegar al Mundial. Para Nueva Caledonia, por ejemplo, sería una oportunidad única.

Llave Semifinal Final A Nueva Caledonia vs Jamaica Ganador vs RD Congo B Bolivia vs Surinam Ganador vs Irak

UEFA define sus cuatro rutas

Mientras que, en UEFA, el sorteo dividió a los equipos en cuatro rutas: A, B, C y D. Cada una contiene dos semifinales y una final a partido único para pelear un cupo al Mundial 2026. Las semifinales se jugarán el 26 de marzo de 2026 y las finales, el 31 del mismo mes.

Italia encabeza la Ruta A. La vigente campeona de Europa recibirá a Irlanda del Norte. El otro cruce será entre Gales y Bosnia-Herzegovina, con los galeses como locales. El ganador de Gales vs. Bosnia-Herzegovina tendrá la ventaja de jugar la final como anfitrión. Puede haber un duelo británico si Irlanda del Norte sorprende a los italianos en el primer encuentro de repechaje.

En la Ruta B, Ucrania recibirá a Suecia, mientras que Polonia enfrentará a Albania. La final se jugará en territorio del ganador del Ucrania–Suecia. Las condiciones geopolíticas pueden influir en la localía de Ucrania, que disputó partidos recientes en sedes neutrales.

Turquía y Rumania animan la Ruta C, con los turcos jugando en casa esta instancia de repechaje. El otro cruce será Eslovaquia contra Kosovo. Este camino podría dar a Kosovo su primer Mundial, un hecho histórico para los Balcanes.

La Ruta D presenta a Dinamarca frente a Macedonia del Norte en partido previo de repechaje. El otro duelo será entre República Checa e Irlanda. Si este último avanza, podría reeditar viejas rivalidades ante los daneses. Los checos o irlandeses tendrán la localía en la final.

Estos cruces reflejan la profundidad competitiva del continente y el equilibrio entre selecciones consolidadas y aspirantes emergentes. Las sedes definitivas se confirmarán pronto.

Ruta Semifinal 1 Semifinal 2 Final A Italia vs Irlanda del Norte Gales vs Bosnia y Herzegovina Ganador de Gales/Bosnia recibe al ganador de Italia/Irlanda del Norte B Ucrania vs Suecia Polonia vs Albania Ganador de Ucrania/Suecia será local ante el ganador de Polonia/Albania C Turquía vs Rumanía Eslovaquia vs Kosovo Localidad por definirse según clasificados D Dinamarca vs Macedonia del Norte Chequia vs República de Irlanda Ganador de Chequia/Irlanda será local ante el ganador de Dinamarca/Macedonia

Un Mundial más amplio y diverso

La ampliación a 48 selecciones incrementó la competencia y abrió nuevas posibilidades. Estas eliminaciones determinarán los últimos invitados a un torneo que ya genera expectativas globales.

Los aficionados esperan definiciones intensas. Los cruces ya están listos. El camino a 2026 entra en su recta final.