COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Santo Domingo
Política

Así se vive la campaña del “No” en Santo Domingo: organizaciones sociales advierten sobre impactos de la consulta popular

La UNE, el Frente Popular y la Federación de Barrios lideran acciones por el “No” en Santo Domingo, destacando riesgos de privatización y falta de claridad constitucional.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Así se vive la campaña del “No” en Santo Domingo organizaciones sociales advierten sobre impactos de la consulta popular
La actividad se realizó en el parque central.
Así se vive la campaña del “No” en Santo Domingo organizaciones sociales advierten sobre impactos de la consulta popular
La actividad se realizó en el parque central.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

dparedes@diariocentro.ec

Organizaciones sociales en Santo Domingo realizaron una consulta simbólica y anunciaron acciones para el cierre de campaña del “No”, previo al referéndum del 16 de noviembre.

La Coordinadora de Organizaciones Sociales, integrada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Popular y la Federación de Barrios de Santo Domingo, efectuó este martes una consulta popular simbólica en el centro de la ciudad. La actividad busca informar a la ciudadanía sobre el contenido de las preguntas oficiales y reforzar la campaña por el “No” en el referéndum nacional que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025.

Consulta simbólica y cierre de campaña

Durante la jornada, los organizadores instalaron urnas y papeletas similares a las oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de orientar a los votantes sobre las cuatro preguntas de la consulta popular.
>Gloria Toapanta, coordinadora provincial de la UNE y vocera del Frente Popular, explicó que el ejercicio busca “promover el voto consciente e informado” frente a lo que calificó como una falta de difusión oficial suficiente.

Toapanta afirmó que aún existe un “pequeño desconocimiento” sobre el contenido de las preguntas, por lo que las organizaciones decidieron replicar el proceso electoral “para que el pueblo sepa qué está votando y cuál será el impacto real”. Según la dirigente, el simulacro reflejó una tendencia mayoritaria hacia el No, aunque los resultados no tienen validez oficial.

Preocupaciones de las organizaciones sociales

Los movimientos sociales sostienen que las preguntas de la consulta “no abordan los problemas estructurales del país”. Toapanta expresó su preocupación por la ausencia de temas como el presupuesto para educación y salud, así como la falta de claridad sobre los posibles cambios constitucionales.
“Nos preocupa que esta consulta abra la puerta a la tercerización laboral y la privatización de los servicios públicos”, indicó. También mencionó el riesgo de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sea fusionado con el Ministerio de Salud Pública, lo que —según dijo— afectaría la atención médica de miles de afiliados.

La vocera señaló que las organizaciones han tenido “poco tiempo y recursos” para la campaña, pero que el mensaje ha calado entre la ciudadanía. “El pueblo ya tiene una definición clara; alrededor del 70% conoce las preguntas y ha tomado una posición”, aseguró.

Argumentos desde los barrios

Pedro Mero, presidente de la Federación de Barrios de Santo Domingo, coincidió en que la consulta podría implicar “retrocesos en derechos sociales”. A su criterio, la propuesta de reducir los artículos constitucionales de 444 a 180 “busca eliminar garantías sobre salud, educación y propiedad pública”.
Mero recordó que en consultas anteriores “el pueblo rechazó intentos similares de privatización”. Además anticipó que el resultado será nuevamente un pronunciamiento mayoritario por el No.

El dirigente barrial criticó además el gasto público destinado al proceso, argumentando que esos recursos “pudieron destinarse a fortalecer la atención médica”. Esto especialmente «para los más de 19.000 pacientes con tratamientos de diálisis en el país que están en riesgo de muerte.

Contexto nacional y expectativas

El referéndum del 16 de noviembre de 2025 incluye cuatro preguntas enfocadas en la reestructuración del sistema político, la gestión pública y la participación ciudadana. Sin embargo, diversos sectores sociales sostienen que las propuestas “no resuelven la crisis económica ni la inseguridad”.

En Santo Domingo, las organizaciones sociales anunciaron que mantendrán brigadas informativas y acciones de control electoral durante el fin de semana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Colapso de alcantarilla genera malos olores e insalubridad en el centro de La Concordia

Fármaco chino promete extender la vida humana hasta los 150 años

Más de 2.000 ciudadanos gestionan su cédula en Santo Domingo ante alta demanda electoral

El danés Jonas Vingegaard aspira a un nuevo triunfo en el Tour de Francia en 2026

América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Colapso de alcantarilla genera malos olores e insalubridad en el centro de La Concordia

Fármaco chino promete extender la vida humana hasta los 150 años

Más de 2.000 ciudadanos gestionan su cédula en Santo Domingo ante alta demanda electoral

El danés Jonas Vingegaard aspira a un nuevo triunfo en el Tour de Francia en 2026

América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Colapso de alcantarilla genera malos olores e insalubridad en el centro de La Concordia

Fármaco chino promete extender la vida humana hasta los 150 años

Más de 2.000 ciudadanos gestionan su cédula en Santo Domingo ante alta demanda electoral

El danés Jonas Vingegaard aspira a un nuevo triunfo en el Tour de Francia en 2026

América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO