ASUR de México adquiere participación en Quiport: Operaciones del aeropuerto de Quito continuarán sin alteraciones

Este martes 25 de noviembre, se hizo público el proceso de venta de activos de Motiva S.A. (anteriormente CCR), uno de los accionistas de Corporación Quiport. La empresa brasileña acordó la transferencia de su paquete de activos aeroportuarios, que incluía 20 aeropuertos en Brasil, Curazao, San José, además de su porcentaje en la concesionaria del aeropuerto de Quito, al Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR, un destacado operador mexicano con experiencia en otros mercados de Latinoamérica.

Es fundamental precisar que, en lo que respecta a Quiport, esta es una transacción entre privados en la que el Municipio de Quito no tuvo ninguna participación directa. A pesar del cambio en el componente accionario, la continuidad en las operaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre es la prioridad absoluta. Quiport aseguró que sus proyectos de infraestructura, trámites regulatorios, procesos operativos, programas de sostenibilidad e iniciativas comunitarias en desarrollo seguirán sin ninguna alteración o reconfiguración de la dirección estratégica.

Estructura de Gestión y Compromiso Regulatorio

Corporación Quiport enfatizó que su modelo de gestión y sus altos estándares de desempeño, reconocidos regional e internacionalmente, se mantendrán inalterables. La compañía conservará en su totalidad su equipo humano, su estructura organizacional y su modelo de gestión, los cuales son clave para los logros operativos del aeropuerto capitalino.

La concesionaria reafirmó su compromiso de cumplir con todas las obligaciones contractuales. Esto incluye las derivadas del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, sus adendas y toda la normativa técnica aplicable. El compromiso se extiende a los estándares internacionales que rigen la aviación civil, establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador.

Al concretar la transacción, Motiva S.A. extendió un agradecimiento explícito a la República del Ecuador, al Municipio de Quito y a la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) por la confianza depositada a lo largo del desarrollo del proyecto del aeropuerto.

Trayectoria Internacional de Quiport y Reconocimientos ASG

Corporación Quiport se estableció para la gestión integral del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Históricamente, está conformada por un consorcio de compañías de trayectoria internacional en operación aeroportuaria: Motiva de Brasil (cuya participación fue vendida), la plataforma aeroportuaria Odinsa/Andina y HAS Development Corporation (HAS-DC) de Estados Unidos.

El compromiso de Quiport con la excelencia operativa ha rendido frutos en múltiples ocasiones. La empresa ha sido galardonada con prestigiosos premios en diversas áreas de sostenibilidad, gobernanza y calidad de servicio (ASG). Entre los reconocimientos más destacados se encuentra la calificación de “Aeropuerto 5 Estrellas” otorgada por Skytrax, la cual valida la calidad de su servicio. Además, ha sido nombrada en varias ocasiones como el Mejor Aeropuerto Regional por Skytrax y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). La incorporación de ASUR, un nuevo actor de gran reconocimiento, busca mantener y potenciar esta trayectoria de éxito y eficiencia.