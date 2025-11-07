COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Sicariato

Ataque armado en un billar, del norte de Machala, dejó al menos seis fallecidos

En provincias como Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y varios cantones de Guayas se han reportado hechos similares.
Al menos seis personas resultaron asesinadas la noche del jueves 6 de noviembre en un billar ubicado en el norte de Machala, provincia de El Oro.
La Policía llegó al billar para iniciar con las respectivas investigaciones. (Cortesía Ecuavisa)
Al menos seis personas resultaron asesinadas la noche del jueves 6 de noviembre en un billar ubicado en el norte de Machala, provincia de El Oro.
La Policía llegó al billar para iniciar con las respectivas investigaciones. (Cortesía Ecuavisa)

Al menos seis personas resultaron asesinadas la noche del jueves 6 de noviembre en un billar ubicado en el norte de Machala, provincia de El Oro. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon contra los asistentes alrededor de las 21h00. Información preliminar de la Policía indica que los sicarios huyeron a precipitada carrera. Los hechos habrían quedado grabados.

El ataque ocurrió en medio de un nuevo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el martes 5 de noviembre. Aquella declaratoria, según el Gobierno, es por la grave conmoción interna por altos índices de violencia. Esta medida abarca nueve territorios, incluyendo El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, y los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).

Ataque armado se dio al interior de un billar

Con la declaratoria, se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, permitiendo a las fuerzas de seguridad realizar inspecciones, allanamientos, requisas y análisis de comunicaciones vinculadas al crimen organizado. Decenas de policías acudieron al billar donde se dio el ataque armado para acordonar la zona.

Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) levantaron los cuerpos y recogieron indicios balísticos en el lugar del suceso. Este incidente se suma a una ola de violencia en Ecuador. Hasta el 31 de octubre de 2025, el país registraba más de 4 mil muertes violentas, según datos oficiales del Gobierno.

Hechos similiares en otras provincias

Autoridades atribuyen la mayoría de estos casos a rivalidades entre bandas delictivas que disputan control territorial. En provincias como Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y varios cantones de Guayas se han reportado hechos similares. En algunos, los sicarios han llegado disfrazados de policías o militares para ejecutar los ataques. El estado de excepción busca contener la escalada de crimen organizado en estas zonas críticas.

Operaciones conjuntas de Policía y Fuerzas Armadas se intensifican para desarticular grupos delictivos. La matanza en Machala resalta la persistencia de la inseguridad pese a las medidas extraordinarias implementadas. (17)

