Ataque armado en un billar, del norte de Machala, dejó al menos seis fallecidos

Al menos seis personas resultaron asesinadas la noche del jueves 6 de noviembre en un billar ubicado en el norte de Machala, provincia de El Oro. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon contra los asistentes alrededor de las 21h00. Información preliminar de la Policía indica que los sicarios huyeron a precipitada carrera. Los hechos habrían quedado grabados.

El ataque ocurrió en medio de un nuevo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el martes 5 de noviembre. Aquella declaratoria, según el Gobierno, es por la grave conmoción interna por altos índices de violencia. Esta medida abarca nueve territorios, incluyendo El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, y los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).

Ataque armado se dio al interior de un billar

Con la declaratoria, se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, permitiendo a las fuerzas de seguridad realizar inspecciones, allanamientos, requisas y análisis de comunicaciones vinculadas al crimen organizado. Decenas de policías acudieron al billar donde se dio el ataque armado para acordonar la zona.

Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) levantaron los cuerpos y recogieron indicios balísticos en el lugar del suceso. Este incidente se suma a una ola de violencia en Ecuador. Hasta el 31 de octubre de 2025, el país registraba más de 4 mil muertes violentas, según datos oficiales del Gobierno.

Hechos similiares en otras provincias

Autoridades atribuyen la mayoría de estos casos a rivalidades entre bandas delictivas que disputan control territorial. En provincias como Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y varios cantones de Guayas se han reportado hechos similares. En algunos, los sicarios han llegado disfrazados de policías o militares para ejecutar los ataques. El estado de excepción busca contener la escalada de crimen organizado en estas zonas críticas.

Operaciones conjuntas de Policía y Fuerzas Armadas se intensifican para desarticular grupos delictivos. La matanza en Machala resalta la persistencia de la inseguridad pese a las medidas extraordinarias implementadas. (17)