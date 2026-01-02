COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Ataque armado en Manta deja cuatro muertos y dos heridos

La violencia irrumpió en el barrio Mazato de Manta. Cuatro personas fallecieron y dos resultaron heridas en un ataque armado registrado la madrugada del 2 de enero de 2026.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Ataque armado en Manta deja cuatro muertos y dos heridos.
La madrugada del 2 de enero de 2026, un ataque armado en Mazato dejó cuatro muertos y dos heridos en Manta.
Ataque armado en Manta deja cuatro muertos y dos heridos.
La madrugada del 2 de enero de 2026, un ataque armado en Mazato dejó cuatro muertos y dos heridos en Manta.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

En la madrugada del viernes 2 de enero de 2026, un ataque armado en Manta sacudió el barrio Mazato, dejando a la comunidad consternada.

A las 02:12, sujetos a bordo de un vehículo interceptaron una camioneta blanca y dispararon contra sus seis ocupantes, provocando cuatro fallecidos y dos heridos.

Las víctimas intentaron huir del vehículo para salvarse, pero fueron alcanzadas por los proyectiles. Sus cuerpos quedaron tendidos cerca del automotor, mientras los vecinos alertaban a las autoridades. La escena generó conmoción entre quienes presenciaron el ataque y exigieron mayor seguridad en la zona.

Ataque armado en Manta: identificación de víctimas y detalles del hecho violento

La Policía confirmó los nombres de los fallecidos: Isaías Fabricio Anchundia Cordero (20 años), Milena Anahí Cheme Bailón (17 años), Dayanna Luzmila Caicedo Aguavil (16 años) y un hombre aún no identificado. Ninguno de ellos contaba con antecedentes penales, lo que aumenta la preocupación por la violencia desatada en Manta.

A unos 200 metros del lugar, los agentes hallaron una camioneta Chevrolet Luv incinerada, placas MCX-0077, reportada como robada en Portoviejo en diciembre de 2025. Investigaciones preliminares sugieren que los sicarios la usaron, evidenciando un patrón de criminalidad organizado.

Muere niña de 9 años y suben a ocho las víctimas de la masacre en Manta

Ola de violencia en Manta preocupa a autoridades y vecinos

Con este ataque armado, Manta suma seis homicidios intencionales en los primeros dos días de 2026, reflejando la persistente ola de violencia en la zona.

La comunidad exige refuerzos policiales y medidas preventivas, mientras las autoridades investigan los móviles del crimen. (07)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado en Manta deja cuatro muertos y dos heridos

Ecuatoriano Jeremy Arévalo se incorpora al VfB Stuttgart y llevará el dorsal 25

Sismo de 6,5 sacude México y genera alerta en Ciudad de México

Muere niña de 9 años y suben a ocho las víctimas de la masacre en Manta

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecerán 10 % y llegarán a USD 31.867 millones en 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado en Manta deja cuatro muertos y dos heridos

Ecuatoriano Jeremy Arévalo se incorpora al VfB Stuttgart y llevará el dorsal 25

Sismo de 6,5 sacude México y genera alerta en Ciudad de México

Muere niña de 9 años y suben a ocho las víctimas de la masacre en Manta

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecerán 10 % y llegarán a USD 31.867 millones en 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuatoriano Jeremy Arévalo se incorpora al VfB Stuttgart y llevará el dorsal 25

Sismo de 6,5 sacude México y genera alerta en Ciudad de México

Muere niña de 9 años y suben a ocho las víctimas de la masacre en Manta

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecerán 10 % y llegarán a USD 31.867 millones en 2026

¡Salto a la Bundesliga! Jeremy Arévalo deja el Racing y firma hasta 2031 con el Stuttgart

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO