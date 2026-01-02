Ataque armado en Manta deja cuatro muertos y dos heridos.

En la madrugada del viernes 2 de enero de 2026, un ataque armado en Manta sacudió el barrio Mazato, dejando a la comunidad consternada.

A las 02:12, sujetos a bordo de un vehículo interceptaron una camioneta blanca y dispararon contra sus seis ocupantes, provocando cuatro fallecidos y dos heridos.

Las víctimas intentaron huir del vehículo para salvarse, pero fueron alcanzadas por los proyectiles. Sus cuerpos quedaron tendidos cerca del automotor, mientras los vecinos alertaban a las autoridades. La escena generó conmoción entre quienes presenciaron el ataque y exigieron mayor seguridad en la zona.

Ataque armado en Manta: identificación de víctimas y detalles del hecho violento

La Policía confirmó los nombres de los fallecidos: Isaías Fabricio Anchundia Cordero (20 años), Milena Anahí Cheme Bailón (17 años), Dayanna Luzmila Caicedo Aguavil (16 años) y un hombre aún no identificado. Ninguno de ellos contaba con antecedentes penales, lo que aumenta la preocupación por la violencia desatada en Manta.

A unos 200 metros del lugar, los agentes hallaron una camioneta Chevrolet Luv incinerada, placas MCX-0077, reportada como robada en Portoviejo en diciembre de 2025. Investigaciones preliminares sugieren que los sicarios la usaron, evidenciando un patrón de criminalidad organizado.

Ola de violencia en Manta preocupa a autoridades y vecinos

Con este ataque armado, Manta suma seis homicidios intencionales en los primeros dos días de 2026, reflejando la persistente ola de violencia en la zona.

La comunidad exige refuerzos policiales y medidas preventivas, mientras las autoridades investigan los móviles del crimen. (07)