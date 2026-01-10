Ataque sicario deja dos muertos en el cantón Montecristi; uno era menor de edad

Un nuevo ataque sicario causó zozobra y dolor en el cantón Montecristi, del distrito policial Manta, en la provincia de Manabí. El hecho se dio a las 09h45 de este sábado, 10 de enero de 2026, en el sector de Tierra Santa.

Hasta el momento se confirmó la muerte de dos hombres: Jordan Stiven Mendoza Pin, de 16 años; y Jason Jahir Ramírez Rodríguez, de 25.

Más de 30 disparos se escucharon en sector de Montecristi

De acuerdo a la versión de los testigos, más de 30 disparos se escucharon en el sector, mientras que los cuerpos de las dos víctimas quedaron en medio de una calle lastrada.

Se informó que instantes previos, dos sicarios llegaron a bordo de una moto y dispararon contra varias personas que estaban conversando en una esquina. Luego, se dieron a la fuga.

Según los moradores, otro hombre resultó herido y fue trasladado en un vehículo particular a una casa de salud. Hasta este momento ninguna autoridad policial se ha pronunciado acerca de este doble crimen.

Agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas llegaron al lugar de los hechos.

Un menor de edad entre las víctimas

Los hombres asesinados quedaron boca abajo, a una distancia de unos 30 metros el uno del otro. Moradores del sector indicaron que los disparos causaron temor y muchos se refugiaron en sus hogares.

Vecinos cubrieron los dos cuerpos con sábanas hasta que llegarán agentes de Criminalística a realizar las respectivas diligencias en este tipo de escenas.

Se informó que unos fallecidos tenía 16 años de edad. Su madre llegó a la escena y protagonizó momentos de dolor. “Se equivocaron con mi hijo”, gritó, asegurando que fue una víctima colateral.

La madre destacó que su hijo había quedado en la casa, mientras ella trabajaba. “Yo lo dejé en la casa, me dijo ‘mami vas a demorar’”, manifestó en medio de su aflicción.

Muerte y dolor en Montecristi, Manta y Jaramijó

Otros testigos indicaron que los hombres asesinados intentaron escapar de sus verdugos. Sin embargo, los criminales los persiguieron mientras disparaban.

En el lugar de los hechos quedaron esparcidos decenas de casquillos, presuntamente de fusil. Esto evidencia la violencia del ataque armado.

Con ese doble crimen asciende a 19 el número de muertes violentas en apenas 10 días del mes de enero en el Distrito Manta, que también conforman los cantones Montecristi y Jaramijó.

El año anterior, en este mismo distrito se registraron 519 crímenes, siendo uno de los más violentos de Ecuador. (13).