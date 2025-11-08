COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Servicios

¡Atención enfermeras y enfermeros ecuatorianos! Se abre la postulación para trabajar en Italia

¿Buscas trabajo en el exterior? Italia abre convocatoria para enfermeros de Ecuador con trayectoria comprobada. Conoce el perfil de empatía y precisión que buscan.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Enfermeros ecuatorianos abierta la postulación para trabajo en Italia.
Enfermeros ecuatorianos pueden postular a oportunidad laboral en Italia; se requiere B1 de italiano y 10 años de experiencia. Foto: Freepik.
Enfermeros ecuatorianos abierta la postulación para trabajo en Italia.
Enfermeros ecuatorianos pueden postular a oportunidad laboral en Italia; se requiere B1 de italiano y 10 años de experiencia. Foto: Freepik.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Ministerio del Trabajo de Ecuador confirmó una oportunidad laboral en Italia dirigida exclusivamente a enfermeros ecuatorianos altamente calificados. Esta iniciativa forma parte de un programa de migración circular y busca cubrir puestos de trabajo permanentes en el sector sanitario italiano.

El Gobierno ecuatoriano gestiona la vacante de manera directa, garantizando un proceso ordenado y transparente. Los enfermeros ecuatorianos que deseen postular deben cumplir con un perfil riguroso de experiencia y habilidades.

El requisito primordial para postular a Italia es poseer una sólida trayectoria profesional. La convocatoria exige un mínimo de diez años de experiencia en enfermería, un factor determinante en la selección. Además, los aspirantes deben contar indispensablemente con el título de Licenciatura en Enfermería. Resulta crucial, además, demostrar un nivel de conocimiento de italiano B1, condición obligatoria para la comunicación efectiva en el entorno laboral. Es importante recordar que el plazo de postulación estará vigente hasta el 9 de noviembre.

Enfermeros ecuatorianos: el proceso para postular es sencillo y digital

En consecuencia, el proceso para postular a Italia se realiza totalmente en línea a través de la plataforma oficial del Ministerio del Trabajo de Ecuador. Las personas interesadas deben ingresar al portal Encuentra Empleo (encuentraempleo.trabajo.gob.ec), utilizando sus credenciales personales. Posteriormente, deben aplicar directamente a la oferta específica dentro de la sección Migración Circular. Este método asegura que todos los enfermeros ecuatorianos tengan acceso equitativo a esta oportunidad laboral en Italia.

Según especifica la convocatoria, el profesional seleccionado debe ser un individuo con alta precisión en la ejecución de sus tareas asistenciales. Asimismo, se valoran las destrezas en la gestión de protocolos y en el manejo eficiente de prioridades asistenciales, incluso ante situaciones complejas. El perfil del enfermero ecuatoriano debe reflejar un compromiso total con la calidad del servicio.

Habilidades humanas y flexibilidad

Finalmente, el Ministerio de Trabajo hace énfasis en las cualidades interpersonales que deben poseer los aspirantes. En primer lugar, se requiere un enfoque empático hacia los pacientes, facilitando la construcción de una sólida relación de confianza con ellos. Además, la flexibilidad emerge como una característica esencial para adaptarse con rapidez a los cambios. Los enfermeros ecuatorianos deben ser capaces de responder a las necesidades de un ambiente sanitario en constante evolución.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En seis meses el municipio prevé duplicar la distribución de agua potable y reducir los tiempos

Rodrigo Paz asume la Presidencia de Bolivia y promete rescatar un país “devastado” por la crisis económica

¡Atención enfermeras y enfermeros ecuatorianos! Se abre la postulación para trabajar en Italia

Daniel Noboa denuncia contaminación del agua en Guayaquil: “Es negligencia de las autoridades municipales”

Ecuador anuncia nómina para fecha FIFA de noviembre con Jeremy Arévalo entre los convocados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En seis meses el municipio prevé duplicar la distribución de agua potable y reducir los tiempos

Rodrigo Paz asume la Presidencia de Bolivia y promete rescatar un país “devastado” por la crisis económica

¡Atención enfermeras y enfermeros ecuatorianos! Se abre la postulación para trabajar en Italia

Daniel Noboa denuncia contaminación del agua en Guayaquil: “Es negligencia de las autoridades municipales”

Ecuador anuncia nómina para fecha FIFA de noviembre con Jeremy Arévalo entre los convocados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En seis meses el municipio prevé duplicar la distribución de agua potable y reducir los tiempos

Rodrigo Paz asume la Presidencia de Bolivia y promete rescatar un país “devastado” por la crisis económica

Daniel Noboa denuncia contaminación del agua en Guayaquil: “Es negligencia de las autoridades municipales”

Ecuador anuncia nómina para fecha FIFA de noviembre con Jeremy Arévalo entre los convocados

Más de 100 predios son notificados cada mes, por tener los terrenos llenos de maleza

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO