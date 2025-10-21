Atención viajeros: Playa Los Frailes estará cerrada por trabajos de mantenimiento

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció el cierre temporal de la playa Los Frailes, ubicada en el Parque Nacional Machalilla, Manabí, los días 21 y 22 de octubre, para realizar trabajos de mantenimiento en infraestructura y servicios. La medida busca preservar la calidad de este destino turístico. Es uno de los más emblemáticos de la costa ecuatoriana. Garantiza experiencias seguras para los visitantes y la conservación de su biodiversidad, según un comunicado oficial.

El cierre afecta únicamente a la playa Los Frailes, mientras que el resto del Parque Nacional Machalilla, reconocido por su rica biodiversidad costera, permanecerá abierto al público. El Ministerio destacó que estas intervenciones son parte de un esfuerzo por promover el turismo responsable. Además, busca mantener el equilibrio entre el disfrute público y la protección ambiental a largo plazo.

📍COMUNICADO OFICIAL Informamos a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/Lg1fWDoMRP — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) October 19, 2025

Mantenimiento para un turismo sostenible

Los trabajos en Los Frailes incluyen mejoras en infraestructura y servicios para garantizar la seguridad y comodidad de los visitantes. El Ministerio subrayó que estas acciones son esenciales para preservar la calidad ambiental de la playa. La playa, conocida por sus arenas blancas y aguas cristalinas, atrae a miles de turistas cada año. “Estas intervenciones son necesarias para mantener la calidad ambiental y la experiencia de los turistas”, señaló el comunicado oficial.

El Parque Nacional Machalilla, uno de los destinos más visitados de la costa ecuatoriana, ofrece alternativas para los turistas durante el cierre. Lugares como Agua Blanca, El Rincón y El Sombrerito seguirán recibiendo visitantes, asegurando que el flujo turístico no se vea significativamente afectado.

Alternativas turísticas en Machalilla

Agua Blanca, una de las opciones destacadas, cuenta con un museo arqueológico que exhibe vestigios de la cultura Manteña y una laguna termal de azufre. Esta es ideal para quienes buscan combinar historia y relajación. El Rincón, por su parte, es un paraíso para los observadores de aves. Tiene senderos que atraviesan entornos vírgenes y una rica diversidad de especies. Meanwhile, El Sombrerito ofrece vistas panorámicas del litoral. Es perfecto para los amantes de la fotografía y las caminatas escénicas.

Estas alternativas permiten a los visitantes disfrutar de la biodiversidad y los atractivos culturales del parque mientras se realizan los trabajos en Los Frailes. El Ministerio enfatizó que el acceso a estas zonas estará plenamente habilitado durante el fin de semana, facilitando el turismo continuo en la región.

Importancia del Parque Nacional Machalilla

El Parque Nacional Machalilla es un tesoro de biodiversidad que abarca ecosistemas marinos, bosques secos y sitios arqueológicos. Además de Los Frailes, el parque incluye la Isla de la Plata, conocida como la “pequeña Galápagos”. También tiene áreas de anidación de tortugas marinas, lo que lo convierte en un destino clave para el ecoturismo.

Su importancia radica en la conservación de especies endémicas y la promoción de un turismo sostenible. La reapertura de Los Frailes está programada para el 23 de octubre, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento.