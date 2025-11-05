Atentado criminal deja dos muertos en la parroquia San Pablo de Portoviejo

Stalin Aguirre González y Cristhian Cedeño Rengifo fueron asesinados en un atentado criminal ocurrido en la calle 20 de Julio de la parroquia San Pablo en Portoviejo. Eran aproximadamente las 06h45 de este miércoles 5 de noviembre cuando criminales en motocicleta llegaron a las inmediaciones donde funciona un establecimiento educativo y al ver a los dos hombres, empezaron a disparar.

Cristhian Cedeño quedó a un costado de la calle rodeado de un charco de su propia sangre y aún con vida lo trasladaron al hospital Verdi Cevallos Balda donde minutos después se confirmó su deceso. Mientras que Stalin Aguirre al querer refugiarse en una vivienda resultó alcanzado por los proyectiles y falleció en el instante del atentado.

Las unidades de Criminalística y Dinased de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las primeras investigaciones de este atentado criminal. Para determinar las posibles causas del doble asesinato recopilaron indicios. Ambos cuerpos fueron trasladados al centro forense de Portoviejo para la autopsia de rigor.

Atentado sin rastros de criminales

Los dos asesinados se convierten en las primeras víctimas mortales luego del feriado de Fieles Difuntos e Independencia de Cuenca. Previamente se habían registrado dos sicariatos, uno el domingo y otro el lunes. El primero se llamaba Andy Cedeño Morrillo, de 29 años de edad. Moradores del sector indicaron que se dedicaba a la reparación de motocicletas.se dio en la parroquia San Pablo.

De acuerdo a la versión de los testigos, sicarios en moto arribaron al lugar y ejecutaron el atentado contra el hombre. Al menos seis disparos se escucharon en el sitio y la mayoría impactó en el cuerpo de la víctima. Varias personas que departían en el lugar corrieron por sus vidas.

Al segundo, sucedido en la parroquia Francisco Pacheco, la Policía Nacional lo identificó como Pedro Ernesto Loor Cedeño. Hombres desconocidos llegaron a su vivienda en la ciudadela Pacheco, pasadas las 23:00 del 3 de noviembre de 2025 para acabar con su vida. Las autoridades investigan este atentado criminal.