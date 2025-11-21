COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Justicia

Tribunal confirma fecha para revisar apelaciones en el caso Magnicidio FV

La Corte Provincial de Pichincha convocó para el 4 de diciembre la audiencia decisiva en el caso Magnicidio FV, donde se analizarán las apelaciones contra la prisión preventiva de tres procesados como autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Tribunal-confirma-fecha-para-revisar-apelaciones-en-el-caso-Magnicidio-FV.
La instrucción fiscal abierta el 3 de septiembre investiga a los sospechosos por su presunta autoría intelectual del asesinato del entonces candidato presidencial de Gente Buena-Construye. Foto: API.
Tribunal-confirma-fecha-para-revisar-apelaciones-en-el-caso-Magnicidio-FV.
La instrucción fiscal abierta el 3 de septiembre investiga a los sospechosos por su presunta autoría intelectual del asesinato del entonces candidato presidencial de Gente Buena-Construye. Foto: API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha completó su integración por sorteo y confirmó que la audiencia del caso Magnicidio FV se instalará el 4 de diciembre del 2025 desde las 14:00.

El presidente de la sala, Patricio Vaca Nieto, convocó la diligencia para evaluar los recursos de apelación presentados por José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga, señalados como autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio. Además, el proceso incluye al investigado Daniel Salcedo.

La apelación se concentra en la orden de prisión preventiva, emitida el 23 de octubre por la jueza Luz María Ortiz, a pedido de la fiscal Ana Hidalgo, quien solicitó reformar la medida impuesta el 3 de septiembre. La Fiscalía buscó reemplazar la presentación periódica en el consulado de Miami por encarcelamiento inmediato para dos de los implicados.

Caso Magnicidio FV: medidas adoptadas por la justicia

La instrucción fiscal abierta el 3 de septiembre investiga a los sospechosos por su presunta autoría intelectual del asesinato del entonces candidato presidencial de Gente Buena-Construye. Entre los involucrados constan Serrano, exministro del correísmo; Jordán, procesado en el caso Metástasis; Aleaga, exasambleísta que permanece asilado en Venezuela; y Salcedo, condenado por delitos de corrupción.

En la fase inicial, la jueza Daniela Ayala dictó prisión preventiva únicamente para Aleaga y Salcedo. El exlegislador correísta fue el único que apeló la decisión, por lo que los jueces Vaca Nieto, Wilson Lema Lema y Gisela Fernández León deberán escuchar también los argumentos de su defensa.

Reparos por designación de nueva jueza en el Tribunal

El abogado Patricio Rosero, representante de Tamia y Amanda Villavicencio (hijas de Fernando Villavicencio), manifestó preocupación por la inclusión de la jueza Fernández León, quien reemplazó a la magistrada Patlova Guerra tras ser recusada. La recusación, aceptada el 30 de octubre, se fundamentó en decisiones previas vinculadas a figuras del correísmo.

Los jueces Vaca y Lema aceptaron la petición al considerar que Guerra había actuado en procesos relacionados con miembros de la Revolución Ciudadana, lo que, según la acusación, comprometía su independencia.

Argumentos que motivaron la recusación

En su análisis, el juez Vaca recordó que Guerra trabajó como funcionaria del Ministerio de Justicia bajo la dirección de Ledy Zúñiga. Además, tras una sentencia en un caso de rebelión, recibió un reconocimiento público del expresidente Rafael Correa, hecho que, para los acusadores, afecta la imparcialidad requerida.

Vaca citó textualmente que: “Estas situaciones dan la razón en este caso a la parte actora, en el sentido de que la imparcialidad de dicha juzgadora (…) se encontraría afectada”.

Nueva controversia por el reemplazo en la Sala

Tras la incorporación de Fernández León, Rosero publicó en su cuenta de X: “Sortean la nueva jueza de sala para el caso Villavicencio y adivinen… La joyita correísta que de fiscal acusó a los 10 de Luluncoto y que llegó a la Corte Provincial como jueza dizque ‘categorizada’. Quieren seguir metiendo mano en la causa para favorecer a un pequeño y conseguirse su asilo”.

La audiencia se realizará mientras concluye el plazo de los tres meses de instrucción, aunque la Fiscalía podría extenderla si decide vincular a un nuevo sospechoso, lo que sumaría 30 días adicionales al proceso. (07)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO