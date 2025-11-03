COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Asia

Aumentan a 27 los muertos y a más de 700 los heridos por el terremoto en el norte de Afganistán

Un nuevo terremoto golpeó a Afganistán, dejando más de una veintena de muertos. Temen que la cifra aumente en las próximas horas.
El balance de víctimas a causa del terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter, registrado durante la madrugada del lunes en el norte de Afganistán, aumentó a 27 muertos y más de 700 heridos, si bien los trabajos de búsqueda y rescate siguen activos en la zona.

Al momento, no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Zonas afectadas por el terremoto

Según la información recogida por la agencia estatal afgana Bakhtar News, la provincia más afectada es la de Balj, donde se han registrado doce muertos y 407 heridos. Además, once personas murieron y 270 resultaron heridas en Samangan, mientras que en Sar-e-Pul hay cuatro muertos y doce heridos. A ellos se suman 41 estudiantes heridos durante una estampida en Kunduz.

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, manifestó que el terremoto afectó además a la provincia de Baghlan.

Muyahid lamentó que “ha causado víctimas y destrucción”. “Rezamos por el paraíso para los mártires y para que los heridos puedan recuperarse”, dijo.

Asimismo, hizo hincapié en que las autoridades afganas están “totalmente implicadas en las zonas afectadas y garantizando que toda la ayuda necesaria llega a quienes la necesitan”, antes de confirmar el despliegue de militares en estas áreas “para ayudar al pueblo” y llevar a cabo labores de rescate.

Envían ayuda para las víctimas del devastador sismo

Por su parte, el viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat,  publicó un mensaje de condolencias en recuerdo de los “mártires” a causa del terremoto, que “ha destruido numerosas viviendas, causando unas pérdidas materiales considerables”.

Fitrat destacó que las autoridades instauradas por los fundamentalistas tras tomar el poder en agosto de 2021 “extienden sus condolencias a los familiares” de los muertos y los heridos. También señaló que ordenó la “entrega urgente de ayuda médica, alimentaria y de otro tipo de bienes esenciales a las zonas afectadas”.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres declaró en un comunicado que todos sus funcionarios provinciales se están coordinando con los gobernadores de distrito de las provincias afectadas para “garantizar la llegada oportuna de los equipos de rescate y la asistencia necesaria”.

Otro terremoto se registró hace menos de tres meses

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que la magnitud del sismo fue de 6,3 y se produjo en torno a la 01h00 (hora local). El hipocentro habría estado ubicado a 28 kilómetros de profundidad, con el epicentro a 22,5 kilómetros de la localidad de Julm. Se trata de una ciudad de unos 65.000 habitantes.

El 31 de agosto murieron más de mil personas en un terremoto de magnitud 6 al este del país, según Media Luna Roja de Afganistán. Entonces, la provincia más afectada fue la de Kunar. Esto, a pesar de que el epicentro estuvo situado a unos 40 kilómetros de la capital de Nangarhar, Jalalabad.

Con información de Europa Press

