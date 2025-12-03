COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Educación

El presupuesto 2026 para universidades públicas aumenta en $59 millones, confirma el viceministro de Educación Superior Mario Cuvi

El debate sobre el financiamiento a la educación superior en Ecuador llega a su fin. El viceministro Mario Cuvi confirma un incremento de 59 millones de dólares en el presupuesto general para el año 2026.
El presupuesto 2026 para universidades públicas aumenta en $59 millones, confirma el viceministro de Educación Superior Mario Cuvi.
Cuvi afirmó de manera categórica que sí existe un aumento en el presupuesto para universidades. Foto: FB Viceministerio de Educación Superior.
El presupuesto 2026 para universidades públicas aumenta en $59 millones, confirma el viceministro de Educación Superior Mario Cuvi.
Cuvi afirmó de manera categórica que sí existe un aumento en el presupuesto para universidades. Foto: FB Viceministerio de Educación Superior.

El presupuesto 2026 de las universidades públicas de Ecuador está en el ojo de la tormenta, debido a una gran polémica sobre un supuesto recorte de fondos. Frente a esta situación, Mario Cuvi, viceministro de Educación Superior, enfrentó los cuestionamientos y aclaró la situación financiera del sistema público.

Cuvi afirmó de manera categórica que sí existe un aumento en el presupuesto para universidades.

El funcionario reveló que el incremento asciende a 59 millones de dólares, una cifra completamente verificable en la documentación pública de las Proformas.

En el Fondo General de Educación Superior, la Proforma de 2025 alcanzaba los $1.449 millones, y para el nuevo año 2026 se estima que superará los 1.508 millones. Entonces, la verdad absoluta establece un alza en el fondo común que el Estado destina a la academia, permitiendo una gestión fiscal eficiente, precisó el funcionario.

Presupuesto para universidades de Ecuador: la fórmula legal que rige

El viceministro explicó que este fondo adicional se reparte en virtud de la ley, a través del Fondo Común de Universidades y Escuelas Politécnicas (FOPEDUPO). Después de su creación por ley, un reglamento aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES) aplica la metodología técnica de distribución. Resulta importante conocer que la asignación no obedece al Ministerio sino a lo que las propias instituciones de educación superior ingresan al sistema.

Las universidades suben información sobre su ejecución, calidad académica, investigación, publicaciones y pertinencia de las carreras que ofrecen. En consecuencia, la fórmula técnica genera porcentajes y coeficientes que se entregan al Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación final. Por lo tanto, quienes logran ejecutar mejor y atienden los estándares, reciben más presupuesto universidades por la ley.

24 de 31 universidades tienen aumento en sus fondos

Mario Cuvi enfatizó que la confusión se genera al comparar “peras con manzanas” o al mezclar datos incorrectos en las gráficas que circulan.

A menudo, se utiliza el presupuesto codificado, que incluye saldos no devengados de años anteriores, cooperación internacional o inversión específica, y se compara con la Proforma. En realidad, se debe comparar la Proforma Presupuestaria 2025 con la Proforma 2026, señaló el viceministro de Educación Superior.

Además, mencionó que, el análisis correcto indica que de las 31 universidades, 24 tienen aumento en su presupuesto.

Dijo además que siete instituciones sí tienen ciertas reducciones, pero esto no significa una reducción del fondo general, sino una consecuencia directa de la aplicación de la fórmula FOPEDUPO.

Cuvi destacó: “Las universidades que mejor han ejecutado, que mejor atienden calidad, que más estudiantes han admitido, tienen aumentos. Hay universidades con aumentos de hasta $9.000.000”.

Polémica en Ecuador: Universidades denuncian recorte de $128.9 millones y el Gobierno se defiende

Saldos no devengados: la clave para suplir recortes

Respecto a las siete instituciones con reducciones, el viceministro de Educación Superior tranquilizó a la comunidad: las cifras de supuestos recortes masivos no son reales y, en la mayoría de los casos, los saldos no devengados compensan las bajas.

Cuvi citó el caso de la Universidad Central del Ecuador, que registra una reducción de $2.2 millones en Proforma. Sin embargo, esta institución tiene 16 millones de dólares en saldos no ejecutados que se trasladan al próximo año, suplantando por completo la reducción.

Otro caso importante es la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, la única intercultural del país.

Su reducción obedece a un factor técnico: la desaparición del gasto de inversión de $4 millones que el Estado ponía mientras se creaba, pues ya obtuvo su autonomía. No obstante, el Viceministro aseguró: “Ayer tuvimos una reunión valiosísima con el rector de la Universidad Amawtay Wasi… hemos acordado mesas técnicas de trabajo… para acompañarlos”, precisó.

Las universidades públicas supuestamente afectadas por la reducción presupuestaria

Universidad Codificado 2025 (USD) Proforma 2026 (USD) Reducción (USD)
Universidad Regional Amazónica Ikiam 29’510.577 21’037.695 8’472.882
Universidad de Cuenca 93’004.402 81’552.774 11’451.627
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 84’486.606 73’983.123 10’503.028
Universidad Técnica del Norte 41’558.456 37’781.033 3’777.426
Universidad Nacional de Loja 56’089.005 50’523.039 5’565.635
Universidad Técnica de Quevedo 42’328.553 38’593.195 3’735.055
Universidad Central del Ecuador 157’423.802 141’923.635 15’500.175
Universidad Técnica de Ambato 71’146.253 67’262.687 3’883.566
Escuela Politécnica Nacional 73’645.706 66’948.658 6’697.048
Universidad Técnica de Cotopaxi 36’621.485 32’785.934 3’835.551
Universidad Nacional de Chimborazo 54’395.997 46’582.547 7’721.146
Universidad Estatal Amazónica 39’648.152 32’137.022 7’511.130
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 11’955.109 8’227.375 3’727.734
Universidad de las Fuerzas Armadas 89’759.310 70’110.197 19’649.951
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 8’827.369 4’623.423 4’203.946
Universidad Politécnica del Carchi 27’896.722 25’824.861 2’071.862
Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas 7’018.785 5’791.940 1’226.845
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi 12’224.059 3’799.644 8’424.445

 

ÚLTIMAS NOTICIAS

En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

ÚLTIMAS NOTICIAS

En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

ÚLTIMAS NOTICIAS

En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

