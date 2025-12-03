El presupuesto 2026 para universidades públicas aumenta en $59 millones, confirma el viceministro de Educación Superior Mario Cuvi.

El presupuesto 2026 de las universidades públicas de Ecuador está en el ojo de la tormenta, debido a una gran polémica sobre un supuesto recorte de fondos. Frente a esta situación, Mario Cuvi, viceministro de Educación Superior, enfrentó los cuestionamientos y aclaró la situación financiera del sistema público.

Cuvi afirmó de manera categórica que sí existe un aumento en el presupuesto para universidades.

El funcionario reveló que el incremento asciende a 59 millones de dólares, una cifra completamente verificable en la documentación pública de las Proformas.

En el Fondo General de Educación Superior, la Proforma de 2025 alcanzaba los $1.449 millones, y para el nuevo año 2026 se estima que superará los 1.508 millones. Entonces, la verdad absoluta establece un alza en el fondo común que el Estado destina a la academia, permitiendo una gestión fiscal eficiente, precisó el funcionario.

Presupuesto para universidades de Ecuador: la fórmula legal que rige

El viceministro explicó que este fondo adicional se reparte en virtud de la ley, a través del Fondo Común de Universidades y Escuelas Politécnicas (FOPEDUPO). Después de su creación por ley, un reglamento aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES) aplica la metodología técnica de distribución. Resulta importante conocer que la asignación no obedece al Ministerio sino a lo que las propias instituciones de educación superior ingresan al sistema.

Las universidades suben información sobre su ejecución, calidad académica, investigación, publicaciones y pertinencia de las carreras que ofrecen. En consecuencia, la fórmula técnica genera porcentajes y coeficientes que se entregan al Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación final. Por lo tanto, quienes logran ejecutar mejor y atienden los estándares, reciben más presupuesto universidades por la ley.

24 de 31 universidades tienen aumento en sus fondos

Mario Cuvi enfatizó que la confusión se genera al comparar “peras con manzanas” o al mezclar datos incorrectos en las gráficas que circulan.

A menudo, se utiliza el presupuesto codificado, que incluye saldos no devengados de años anteriores, cooperación internacional o inversión específica, y se compara con la Proforma. En realidad, se debe comparar la Proforma Presupuestaria 2025 con la Proforma 2026, señaló el viceministro de Educación Superior.

Además, mencionó que, el análisis correcto indica que de las 31 universidades, 24 tienen aumento en su presupuesto.

Dijo además que siete instituciones sí tienen ciertas reducciones, pero esto no significa una reducción del fondo general, sino una consecuencia directa de la aplicación de la fórmula FOPEDUPO.

Cuvi destacó: “Las universidades que mejor han ejecutado, que mejor atienden calidad, que más estudiantes han admitido, tienen aumentos. Hay universidades con aumentos de hasta $9.000.000”.

Saldos no devengados: la clave para suplir recortes

Respecto a las siete instituciones con reducciones, el viceministro de Educación Superior tranquilizó a la comunidad: las cifras de supuestos recortes masivos no son reales y, en la mayoría de los casos, los saldos no devengados compensan las bajas.

Cuvi citó el caso de la Universidad Central del Ecuador, que registra una reducción de $2.2 millones en Proforma. Sin embargo, esta institución tiene 16 millones de dólares en saldos no ejecutados que se trasladan al próximo año, suplantando por completo la reducción.

Otro caso importante es la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, la única intercultural del país.

Su reducción obedece a un factor técnico: la desaparición del gasto de inversión de $4 millones que el Estado ponía mientras se creaba, pues ya obtuvo su autonomía. No obstante, el Viceministro aseguró: “Ayer tuvimos una reunión valiosísima con el rector de la Universidad Amawtay Wasi… hemos acordado mesas técnicas de trabajo… para acompañarlos”, precisó.

Las universidades públicas supuestamente afectadas por la reducción presupuestaria