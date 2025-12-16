COMUNIDAD POR USD 1
Internacional

Autoridades colombianas detienen a prófugo ecuatoriano con notificación roja de Interpol

La aprehensión se ejecutó por fuerzas de seguridad colombianas, que verificaron la identidad del ciudadano extranjero.
Autoridades colombianas informaron sobre la detención de un ciudadano ecuatoriano que se encontraba prófugo de la justicia
El sospechoso era requerido por la justicia ecuatoriana desde el año 2023.
El sospechoso era requerido por la justicia ecuatoriana desde el año 2023.
El sospechoso era requerido por la justicia ecuatoriana desde el año 2023.

Autoridades colombianas informaron sobre la detención de un ciudadano ecuatoriano que se encontraba prófugo de la justicia y contaba con una notificación roja de Interpol. La captura se realizó como parte de los controles y operativos de seguridad ejecutados en coordinación con organismos internacionales. Este ciudadano figuraba como el cuarto más buscado de la provincia de Pichincha y lo capturaron en Colombia.

De acuerdo con la información oficial, el detenido era requerido por las autoridades judiciales de Ecuador. Las autoridades ecuatorianas habían solicitado su localización y captura a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La notificación roja es un mecanismo de cooperación internacional. Esta permite a los países miembros solicitar la detención provisional de una persona con fines de extradición.

Prófugo ecuatoriano era buscado desde el 2023

La aprehensión se ejecutó por fuerzas de seguridad colombianas, que verificaron la identidad del ciudadano extranjero tras confirmar que figuraba en los sistemas internacionales de búsqueda. Una vez corroborada la alerta vigente, desde el 2023, se procedió a su detención conforme a los protocolos establecidos. Las autoridades indicaron que, tras la captura, al ciudadano ecuatoriano lo pusieron a disposición de la autoridad competente.

El proceso de extradición incluye la notificación a las instancias judiciales de Ecuador y la activación de los mecanismos previstos en los acuerdos de cooperación bilateral y multilateral. Interpol coordina este tipo de procedimientos para facilitar la colaboración entre países en la lucha contra el crimen transnacional. La notificación roja no implica una condena, sino una solicitud para localizar y detener a una persona requerida por la justicia.

Personas requeridas por sistemas judiciales

Las autoridades colombianas señalaron que este tipo de operativos forman parte del trabajo conjunto que se mantiene con países de la región para fortalecer la seguridad. También se lo hace para combatir delitos que trascienden fronteras. Asimismo, destacaron la importancia del intercambio de información para ubicar a personas requeridas por distintos sistemas judiciales.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre los cargos específicos que enfrenta el detenido en Ecuador ni el lugar exacto de su captura. Las autoridades señalaron que cualquier información adicional será comunicada por los canales oficiales correspondientes. Con esta detención, Colombia y Ecuador refuerzan los mecanismos de cooperación judicial y policial, en el marco de los compromisos internacionales.

