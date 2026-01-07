Allanan bodega clandestina con ropa de contrabando valorada en 80 mil dólares en el centro de Guayaquil

Autoridades de varias instituciones participaron del allanamiento a una bodega clandestina utilizada para el acopio de ropa de contrabando. Dentro del inmueble, ubicado en el centro de Guayaquil, se encontraron también prendas presuntamente falsificadas. El operativo conjunto, liderado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), contó con el apoyo de la Armada del Ecuador, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.

El operativo se ejecutó alrededor de las 17h30 en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Riobamba y Luis Urdaneta. El edificio aparentaba ser un complejo comercial, ya que en su fachada exhibía un letrero de alquiler de locales. No obstante, en su interior funcionaba como un centro de acopio ilegal de prendas de vestir, especialmente de una reconocida marca china.

Ropa de contrabando quedó retenida

Durante la inspección, los equipos intervinientes encontraron entre 60 y 70 bultos repletos de ropa de origen chino. Esas prendas, según las primeras investigaciones, habrían ingresado al territorio nacional sin cumplir los controles aduaneros correspondientes y con indicios de falsificación. La mercadería estaba almacenada de manera irregular y lista para su distribución en el mercado informal, según informaron las autoridades.

Un oficial, quien lideró el operativo, señaló que el inmueble se identificó tras labores de inteligencia realizadas de forma coordinada con la Fiscalía. “En el interior se encontró una gran cantidad de ropa almacenada de forma irregular, lo que confirma su uso como bodega clandestina”, indicó el uniformado. El precio de la mercadería oscilaría entre los 80 a los 150 mil dólares.

Los bultos los trasladaron a las bodegas de la Senae

Esa cifra representa un impacto económico significativo para las redes dedicadas al contrabando y a la comercialización ilegal de productos textiles. Al momento del allanamiento no se registraron personas detenidas, ya que el inmueble se encontraba desocupado. Los sacos con la ropa los cargaron en camiones y los trasladaron a las bodegas de la Senae. Allí permanecerán bajo custodia mientras avanzan los procesos administrativos y judiciales correspondientes.

Las autoridades informaron que el siguiente paso será determinar si las prendas incautadas son nuevas o usadas, así como establecer su valor real en el mercado. Una vez concluido ese procedimiento, la mercadería podría ser donada, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente. El Senae reiteró que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente para combatir el contrabando.

Las investigaciones continúan con el fin de identificar a los responsables del cargamento y establecer la ruta utilizada para ingresar la mercadería ilegal al Ecuador. El caso se enmarca en controles reforzados en zonas comerciales del centro, donde las autoridades intensifican operativos para prevenir delitos aduaneros recurrentes a nivel nacional.