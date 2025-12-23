Autoridades y transportistas se reunieron por aumento de robos y extorsiones en las carreteras

Autoridades del Gobierno ecuatoriano y dirigentes del transporte terrestre se reunieron este lunes 22 de diciembre de 2025 en Quito. La medida se dio para abordar temas y posibles soluciones al incremento de extorsiones y otros delitos en las vías, principalmente en la Costa. Como punto final acordaron reforzar la seguridad desde enero de 2026 en los principales ejes viales, en varias provincias del país.

El encuentro se desarrolló en el ECU 911, ubicado en el parque Itchimbía, como parte de una mesa de seguridad convocada ante el aumento de la inseguridad. La inseguridad y violencia afecta a conductores y cooperativas de transporte, especialmente en corredores viales estratégicos. En la reunión participaron la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y el ministro del Interior, John Reimberg.

Autoridades hablan de reducción de delitos

A la cita llegaron también representantes del sector, quienes expusieron su inconformidad por el incremento de asaltos, extorsiones y otros hechos delictivos en las carreteras. Los dirigentes cuestionaron la información presentada por la Policía Nacional. En ella se indica una supuesta reducción de los índices delincuenciales y solicitaron datos técnicos que reflejen la situación real en los ejes viales del país.

Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre, señaló que el gremio percibe un aumento de la inseguridad. El dirigente manifestó que no existe conformidad con las acciones implementadas hasta el momento. También pidió que las mesas de seguridad se realicen de forma semanal. Él reiteró que los transportistas han denunciado asaltos, extorsiones, secuestros, cobros ilegales y asesinatos de conductores.

Acuerdos de mesas anteriores deben cumplirse

Por su parte, Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros, indicó que se solicitó reforzar los controles. También pidió aumentar los operativos en carreteras y mantener una comunicación directa con las autoridades. Gómez añadió que los acuerdos alcanzados en mesas anteriores deben cumplirse. Añadió que el sector espera resultados concretos frente al aumento de la violencia.

Durante el encuentro, el ministro del Interior informó que se revisarán de manera individual los casos de extorsión reportados por los transportistas en cada ciudad. Además, anunció que el Gobierno destinará entre 350 y 400 vehículos al nuevo parque automotor de la Policía Nacional. Dichos recursos reforzarán la seguridad en carreteras, junto con el despliegue de unidades motorizadas en tramos priorizados.

En enero el Ejecutivo se trasladará a Manta

Según el ministro, estas acciones se ejecutarán, en lo posible, durante la primera semana de enero de 2026. Se los aplicaría como parte de una estrategia de control en 25 tramos considerados críticos. Reimberg señaló que en 16 de esos tramos se ha registrado una reducción de los índices. Reconoció también que existe un subregistro debido a que muchas víctimas no presentan denuncias formales.

Por su parte, la ministra de Gobierno informó que la primera semana de enero el Ejecutivo se trasladará a Manta, en la provincia de Manabí. Desde allí se evaluará la situación de seguridad vial, atendiendo el pedido de los dirigentes del transporte.