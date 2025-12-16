COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Autoridades investigan hecho que dejó una vendedora de bingo fallecida, en Mocache

Un incidente registrado en el centro de Mocache dejó como resultado el fallecimiento de una mujer, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Una mujer dedicada a la venta de tablas de bingo falleció la mañana de ayer, lunes15 de diciembre, tras un incidente ocurrido en la avenida 28 de Mayo, en el centro del cantón Mocache, provincia de Los Ríos. La Policía investiga este hecho para determinar responsabilidades.

Momentos de preocupación se vivieron en pleno centro del cantón Mocache luego de que un suceso alterara la tranquilidad habitual de la zona comercial. Varias personas que se encontraban en el sector se alejaron del lugar tras percatarse de la situación, mientras se solicitaba asistencia de emergencia.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la avenida principal 28 de Mayo, a la altura de una gasolinera, donde en cuestión de segundos se produjo el incidente que dejó a la mujer gravemente afectada sobre la calzada.

La víctima fue identificada como Alexandra Quispe Gutiérrez. La mujer se dedicaba a la venta de tablas de bingo al momento de lo ocurrido. Tras el hecho, personas del sector la auxiliaron y trasladaron de inmediato a una casa de salud del cantón.

Atención médica y confirmación del fallecimiento

La mujer quedó ingresada al centro de salud de Mocache para recibir atención médica urgente. Personal sanitario activó los protocolos correspondientes con el objetivo de estabilizarla debido a la gravedad de su estado.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento, información que fue comunicada a sus familiares. La noticia generó consternación entre allegados, vecinos y comerciantes que conocían a la víctima por su actividad cotidiana en el sector.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han emitido un parte oficial detallando las causas clínicas del deceso, información que forma parte del proceso investigativo en curso.

Investigación policial en curso

Tras el suceso, personal de la Policía Nacional acudió al lugar para acordonar el área y realizar los procedimientos de rigor, incluyendo la recopilación de testimonios y el levantamiento de indicios que permitan reconstruir lo ocurrido.

Las autoridades informaron que se mantienen investigaciones abiertas para identificar a los responsables del hecho. Como parte del proceso, se analizan cámaras de seguridad del sector y se recaban declaraciones de testigos presenciales.

De manera preliminar se conoció que la mujer habría fallecido tras un intento de asalto o una presunto extorsión. Sin embargo, no se ha brindado mayores detalles del suceso.

Contexto local y llamado a la colaboración

El centro de Mocache es una zona de alta actividad comercial y tránsito peatonal, especialmente durante las mañanas. Vecinos del sector señalaron que la presencia de vendedores informales es habitual en la avenida 28 de Mayo, lo que convierte al área en un punto concurrido.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer los hechos, garantizando confidencialidad a quienes aporten datos relevantes para la investigación.

El caso ha generado un impacto significativo en la comunidad local, mientras se espera que en los próximos días se emita un informe oficial con mayores detalles sobre este lamentable suceso que enluta a una familia de Mocache (12).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO