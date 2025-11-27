Hallan en una fosa los cuerpos de dos trabajadores de Petroecuador secuestrados hace una semana

Autoridades localizaron los cuerpos de Edwin Lara, de 34 años, y Pastor Arias, de 39 años, ambos trabajadores de estaciones de captación de gas de Petroecuador. Los cadáveres estaban en una fosa improvisada del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, siete días después de ser secuestrados. El hallazgo ocurrió en la parroquia San Roque, a 300 metros de la vía San Pablo, en un área pantanosa.

Según el parte policial, un agricultor que buscaba un caballo extraviado percibió un fuerte olor putrefacto y descubrió prendas de vestir abandonadas. Alertó a vecinos y estos avisaron a la Policía Nacional, que procedió a excavar y encontró los restos humanos enterrados. Los cuerpos de las víctimas presentaban múltiples heridas de arma blanca, según Juan Carlos Espín, jefe de la Subzona Sucumbíos.

Trabajadores de Petroecuador estaban secuestrados

Tras las diligencias de ley se confirmó que los cuerpos eran los de los dos empleados de Petroecuador reportados como desaparecidos desde el 19 de noviembre. “Desde el momento de la denuncia de desaparición se activaron los protocolos de búsqueda. Actualmente mantenemos detenidas a dos personas y hemos localizado el vehículo tipo taxi que presuntamente fue utilizado en el secuestro”, informó el oficial,

De acuerdo con el Portal de Transparencia de la Empresa Pública Petroecuador EP, Edwin Lara y Pastor Arias figuraban como operadores de estaciones de captación de gas. Ambos trabajaban en los campos petroleros de la Amazonía norte. El doble asesinato se produce en medio del incremento de la violencia en Sucumbíos. Dicha zona ha sido afectada por la presencia de grupos armados organizados vinculados a la extorsión a empresas petroleras.

La empresa no ha detallado si existían amenazas previas

Los cuerpos los trasladaron al Centro Forense de Nueva Loja para la autopsia de rigor. Petroecuador, a través de un breve comunicado institucional, lamentó el fallecimiento de sus colaboradores. Anunció que brindará todo el apoyo a las familias mientras se esclarecen los hechos. La empresa no ha detallado si existían amenazas previas contra el personal de las estaciones donde laboraban las víctimas. (17)