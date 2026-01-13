Avanza el asfaltado de la calle Catacocha, acceso clave al Centro Forense de Santo Domingo

El asfaltado de la calle Catacocha avanza según lo previsto y mejora un acceso estratégico al Centro Forense, tras años de pedidos ciudadanos por infraestructura básica y seguridad.

El Municipio de Santo Domingo ejecuta, desde hace un mes, los trabajos de asfaltado de la calle Catacocha, entre la avenida Río Toachi y el Centro Forense, con el fin de mejorar la movilidad, salubridad y seguridad de los moradores del sector.

La obra, que abarca 650 metros lineales, avanza conforme al cronograma establecido por la administración municipal. Los trabajos responden a una demanda histórica de los habitantes de la cooperativa 10 de Agosto, quienes solicitaron durante años la intervención vial.

Actualmente, los obreros han concluido la instalación de las tuberías de aguas servidas, una de las primeras fases del proyecto. Esta etapa resulta clave para garantizar la durabilidad de la nueva carpeta asfáltica y evitar futuros daños en la vía.

Julián Aguirre, director de Obras Públicas del Municipio de Santo Domingo, indicó que el plazo total de ejecución es de 125 días e incluye la construcción de alcantarillado fluvial y sanitario, aceras, bordillos, asfalto de cuatro pulgadas e iluminación pública, según lo planificado por el Municipio.

Impacto para moradores y usuarios

Para los residentes, la obra representa un cambio significativo. Efraín Sánchez, morador del sector, señaló que la intervención “se va cristalizando” tras años de espera. Destacó que antes, en temporada invernal, la calle se volvía intransitable.

Durante ese periodo, varios taxis se negaban a ingresar al Centro Forense debido al mal estado de la vía. El polvo y el lodo complicaban la movilidad y afectaban a quienes debían acudir a este servicio público.

“Van a ser años y años de vivir en el polvo y ahora va a haber hasta iluminación”, comentó el vecino, al referirse a los beneficios que traerá la obra una vez concluida.

Paso provisional y rutas alternas

Mientras continúan los trabajos, el Municipio habilitó un paso provisional al final del Polideportivo, que conecta con el Centro Forense. Sin embargo, varios conductores han quedado varados por el lodo y el deterioro del terreno.

El constante ingreso de vehículos pesados y volquetas con material para la obra ha afectado las condiciones del paso temporal, especialmente durante las lluvias.

Ante ello, las autoridades recomiendan utilizar dos rutas alternas: el ingreso por el sector 4 de Julio, desde el baipás Quito–Quevedo, o el acceso por la avenida Sao Paulo.

Observaciones vecinales y antecedentes

No todos los moradores están conformes con el alcance del proyecto. Julio Camino, quien vive a unos 30 metros del Centro Forense, expresó su preocupación porque la obra no se extendió más allá del tramo intervenido. Frente a su vivienda persisten huecos llenos de agua.

Como antecedente, los habitantes de la cooperativa 10 de Agosto señalaron que la falta de asfaltado generó problemas de salud y afectaciones a negocios, debido al polvo constante y la escasa iluminación.

Los vecinos también indicaron que la mala visibilidad nocturna provocaba daños a los vehículos y aumentaba la sensación de inseguridad. Por ello, hicieron un llamado a la comunidad para organizar una minga de limpieza, ya que la calle presenta maleza y basura.