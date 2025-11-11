Avión militar turco se estrelló con 20 personas a bordo, cerca de la frontera con Azerbaiyán

Un avión de transporte militar C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Turquía con 20 personas a bordo se estrelló en una zona montañosa del este de Georgia. Los restos del avión quedaron cerca de la frontera con Azerbaiyán, informó el Ministerio de Defensa de Georgia. El accidente ocurrió minutos después de que la aeronave perdiera contacto con los controladores aéreos, poco después de ingresar al espacio aéreo georgiano procedente de Turquía.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas fatales ni sobrevivientes. Fuentes oficiales turcas confirmaron que el vuelo transportaba personal militar y carga logística, aunque no se ha precisado el destino final ni la naturaleza exacta de la misión. El C-130, con matrícula perteneciente a la 10ª Base de Transporte Aéreo de Kayseri, había partido desde territorio turco en horas de la mañana.

Avión militar llevaba carga logística

Equipos de rescate del Servicio Estatal de Gestión de Emergencias de Georgia se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro. Lo hicieron apoyados por unidades del Ejército georgiano y observadores internacionales de la frontera. El lugar donde cayó el avión está ubicado en una zona remota y de difícil acceso en la región de Kajeti, a unos 50 kilómetros de la frontera con Azerbaiyán.

Las autoridades de Georgia y Turquía activaron una comisión conjunta de investigación para determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis iniciales se manejan fallas técnicas, condiciones meteorológicas adversas y posible error humano, aunque ninguna se ha confirmado. El Ministerio de Defensa turco emitió un comunicado expresando “profundo dolor”. Además señaló que se mantiene en contacto con las autoridades georgianas.

La aeronave tenía más de 25 años de servicio

Por su parte, el gobierno de Georgia declaró que facilitará todas las labores de recuperación y traslado de los cuerpos una vez finalizadas las operaciones en el sitio del impacto. Este es el segundo accidente de un C-130 turco en los últimos cinco años y el primero registrado en territorio extranjero desde 2018. La aeronave siniestrada tenía más de 25 años de servicio activo en la flota de transporte táctico turca.