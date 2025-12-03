COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Música

Bad Bunny fue el artista más escuchado globalmente en Spotify durante el 2025: ¿Quién lidera el ranking en Ecuador?

El puertorriqueño Bad Bunny domina Spotify Wrapped 2025 con 19.8 mil millones de streams, encabezando artistas, álbumes y canciones.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El género urbano se posiciona como favorito en Spotify Ecuador.
El género urbano se posiciona como favorito en Spotify Ecuador.
El género urbano se posiciona como favorito en Spotify Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue nombrado el artista más reproducido en Spotify Wrapped 2025, con más de 19.8 mil millones de streams a nivel global.

Así lo anunció la plataforma este miércoles, 3 de diciembre de 2025, para revelar los hábitos de escucha anuales de sus usuarios y celebrar los logros de la industria musical.

Spotify Wrapped 2025 sorprende a los usuarios

Spotify inició la temporada de resúmenes con el despliegue de Wrapped 2025, disponible desde este miércoles. La experiencia se describe como “más grande, audaz, cautivadora y reveladora”, incorporando nuevas funciones como “Top Albums”, “Listening Age” y “Wrapped Party” para comparar hábitos con amigos.

Además, esta edición compila datos de reproducciones, playlists y momentos clave, permitiendo a usuarios compartir sus tops en redes sociales.

Wrapped, lanzado en 2016, ha crecido anualmente, reflejando tendencias globales y fomentando interacciones entre oyentes.

Dominio de Bad Bunny en rankings globales

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, es el cantante más escuchado a nivel mundial por cuarta vez en seis años, tras liderar en 2020, 2021 y 2022. El top 5 global incluye a Taylor Swift en segundo lugar, seguida por The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

Mientras que el álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, de Bad Bunny, encabeza la lista de discos más reproducidos, con ‘Un Verano Sin Ti’ reapareciendo en el décimo puesto. Esta doble presencia resalta la influencia continua del ‘Conejo Malo’ en el reggaetón y géneros latinos.

Por otra parte, la canción más escuchada mundialmente es ‘Die With A Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars, con 1.7 mil millones de reproducciones. Le siguen ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish, ‘APT.’ de Rosé y Bruno Mars, ‘Ordinary’ de Alex Warren y ‘DtMF’ de Bad Bunny.

Tendencias en Estados Unidos y Reino Unido

En Estados Unidos, Taylor Swift mantiene el liderazgo por tercer año consecutivo, seguida por Drake, Morgan Wallen, Kendrick Lamar y Bad Bunny. La canción top es ‘Luther’ de Kendrick Lamar y SZA, mientras que el álbum más reproducido es ‘I’m the Problem’ de Morgan Wallen.

En el Reino Unido, Swift también lidera entre artistas, con ‘Ordinary’ de Alex Warren como canción favorita y ‘Short n’ Sweet’ de Sabrina Carpenter como disco principal. Estas variaciones regionales ilustran la diversidad de preferencias en mercados clave.

¿Quién es favorito en Spotify Ecuador?

En Ecuador, la tendencia se mantiene con Bad Bunny como el artista más escuchado del 2025.

El top 10 de cantantes más populares de acuerdo a Spotify es:

  1. Bad Bunny.
  2. Feid.
  3. Beéle.
  4. Rauw Alejandro.
  5. Karol G.
  6. Jombriel.
  7. Quevedo.
  8. Fuerza Régida.
  9. J Balvin.
  10. Myke Towers.

 

Mientras que el ranking de canciones más escuchadas en Ecuador también es de mayoría urbana:

  1. Vitamina – Jombriel.
  2. La Plena – W Sound, Beéle y Ovy on the Drums.
  3. Baile inolvidable – Bad Bunny.
  4. Mi refe – Beéle y Ovy on the Drums.
  5. DtMD – Bad Bunny.
  6. Capaz (merengueton) – Alleh, Yorghaki.
  7. EoO – Bad Bunny.
  8. Parte y Choke – Jombriel, Alex Krack y Jotta.
  9. Voy a llevarte pa PR – Bad Bunny.
  10. VeLDÁ – Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcela Aguiñaga anuncia su salida definitiva de Revolución Ciudadana

Ecuador necesita un censo agropecuario, según Leonardo Escobar, exministro de Agricultura

Médico es el primer sentenciado por la muerte de Matthew Perry, actor de ‘Friends’

El caso del niño que escapó de su casa y reveló un supuesto castigo extremo en un sótano

Estudio cuestiona el beneficio de los suplementos de calcio en el embarazo para prevenir la preeclampsia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcela Aguiñaga anuncia su salida definitiva de Revolución Ciudadana

Ecuador necesita un censo agropecuario, según Leonardo Escobar, exministro de Agricultura

Médico es el primer sentenciado por la muerte de Matthew Perry, actor de ‘Friends’

El caso del niño que escapó de su casa y reveló un supuesto castigo extremo en un sótano

Estudio cuestiona el beneficio de los suplementos de calcio en el embarazo para prevenir la preeclampsia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcela Aguiñaga anuncia su salida definitiva de Revolución Ciudadana

Ecuador necesita un censo agropecuario, según Leonardo Escobar, exministro de Agricultura

Médico es el primer sentenciado por la muerte de Matthew Perry, actor de ‘Friends’

El caso del niño que escapó de su casa y reveló un supuesto castigo extremo en un sótano

Estudio cuestiona el beneficio de los suplementos de calcio en el embarazo para prevenir la preeclampsia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO