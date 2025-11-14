Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, los máximos ganadores de los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación entregó el reciente jueves, 13 de noviembre de 2025, los premios Latin Grammy 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Los artistas más premiados en la gala fueron el músico puertorriqueño Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes recibieron cinco premios cada uno.

Triunfo de Bad Bunny en categorías clave de los Latin Grammy

El artista puertorriqueño obtuvo el codiciado premio a Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, su sexto álbum de estudio que explora raíces boricuas y temas nostálgicos. Este galardón marca la primera victoria de Bad Bunny en una categoría general de los Latin Grammy, tras múltiples nominaciones previas.

Además, ganó en Mejor Álbum de Música Urbana por el mismo disco, Mejor Interpretación Urbana/Fusión por “DtMF”, Mejor Canción Urbana por “DtMF” y Mejor Fusión/Interpretación Urbana por “Baile Inolvidable”.

Bad Bunny llegó con 12 nominaciones, el mayor número de la noche, y cerró la ceremonia con un emotivo discurso dedicado a la juventud de Puerto Rico y Latinoamérica. “Hay muchas formas de servir a tu país; nosotros elegimos la música”, expresó al recibir Álbum del Año.

Su presentación junto al grupo boricua Chuwi interpretando “Weltita” resaltó el orgullo cultural en la gala transmitida por Univision.

Empate con el dúo argentino y otros destacados

Compartiendo el liderazgo, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso también sumó cinco premios, enfocados en pop y alternativo. Ganaron Mejor Canción Pop por “El Día Del Amigo”, Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota, Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”, Mejor Video Musical de Corto Formato por “#Tetas” y Mejor Video Musical de Largo Formato por Papota.

Su álbum Papota compitió directamente con el de Bad Bunny en varias categorías, destacando la innovación en la música alternativa latina.

Por su parte, la brasileña Liniker y la mexicana Natalia Lafourcade obtuvieron tres premios cada una. Liniker triunfó en Mejor Álbum en Idioma Portugués por Caju, Mejor Interpretación Urbana en Idioma Portugués por “Caju” y Mejor Canción en Idioma Portugués por “Veludo Marrom”, consolidando su impacto en la música soul brasileña.

Lafourcade se llevó Mejor Álbum Cantautor por Cancionera, junto con reconocimientos en categorías de composición y producción. Ella no asistió por su avanzado estado de embarazo.

Alejandro Sanz y Karol G también brillaron

El español Alejandro Sanz recibió dos galardones clave: Grabación del Año por “Palmeras En El Jardín”, su octava victoria en esta categoría histórica; y Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué?.

Sanz, con 24 Latin Grammy en total, sorprendió al dedicar el premio a Bad Bunny con un “Benito, te lo he robado, perdóname”, reconociendo la competencia. Su actuación en la gala incluyó temas de su nuevo álbum, reforzando su legado en el pop latino.

La colombiana Karol G ganó Canción del Año por “Si Antes Te Hubiera Conocido”, coescrita con Edgar Barrera, y Mejor Canción Tropical. Este éxito, del álbum Tropicoqueta, acumula miles de millones de reproducciones y marca su consolidación en géneros urbanos y tropicales.

Además, Karol G presentó “Coleccionando Heridas” junto a Marco Antonio Solís, su primera interpretación en vivo de la colaboración.

Contexto de la 26ª edición y diversidad musical

Los Latin Grammy 2025, organizados por la Academia Latina de la Grabación, premiaron 60 categorías en géneros desde urbano hasta flamenco y roots.

La ceremonia, la 14ª en Las Vegas, introdujo novedades como Mejor Canción Roots y Mejor Música para Medios Visuales. Otros ganadores incluyeron a Los Tigres del Norte en regional mexicano por La Lotería, y a Paloma Morphy como Mejor Nuevo Artista.

Presentada por Maluma y Roselyn Sánchez, la gala contó con actuaciones de Gloria Estefan, Aitana y Los Tigres del Norte, enfatizando la unidad pan-latina.

Estos premios reflejan la evolución de la industria, con énfasis en producciones independientes y fusiones culturales, según datos de la Academia.