Así logró el Gobierno de Daniel Noboa bajar el precio del diésel en Ecuador.

Desde el 12 de diciembre de 2025, el diésel en Ecuador registra un precio de 2,77 dólares por galón, una disminución que marca el primer ajuste desde la eliminación del subsidio. El valor bajó tres centavos respecto a los 2,80 dólares fijados hace tres meses, cuando el Gobierno de Daniel Noboa modificó el esquema tarifario. La reducción se aplicó tras un acuerdo técnico que incluyó medidas fiscales y operativas del Estado.

Para concretar esta baja, Petroecuador renunció de manera temporal a su margen de ganancia mediante el Decreto 242, mientras que el Gobierno incorporó un subsidio puntual de 11 centavos por galón. Según la tabla oficial difundida el 12 de diciembre, ambos ajustes permitieron equilibrar el valor interno del combustible con las referencias internacionales. Así, la administración cumplió la meta anunciada en octubre.

Diésel en Ecuador: ajustes técnicos para cumplir la promesa presidencial

El presidente Daniel Noboa adelantó en octubre que el valor bajaría a 2,78 dólares en diciembre, en medio de protestas por la eliminación del subsidio. Finalmente, la tarifa quedó ligeramente por debajo, al ubicarse en 2,77 dólares, lo que respondió a una modificación de la fórmula de cálculo. “El Ejecutivo modificó la fórmula de cálculo del precio al público mediante el Decreto 242”, explicó Ivo Rosero, presidente de la Camddepe (Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador).

El Decreto 242 ajusta el Decreto 126, que terminó con el subsidio al diésel y activó el sistema de bandas desde diciembre. Según Rosero, sin la corrección no habría sido posible aplicar la rebaja en un escenario de fuerte volatilidad internacional. El documento introduce cambios estructurales en los componentes usados para calcular el precio final del combustible en terminal.

Cambios en los parámetros internacionales y de importación

El Decreto 242, firmado por Noboa, redefine varios elementos que influyen en la tarifa del diésel en Ecuador. Desde el 12 de diciembre de 2025 rige un periodo de transición hasta el 11 de enero de 2026 para ajustar el sistema. Uno de los cambios más relevantes elimina la inclusión del RVO (Obligación de volumen renovable), un recargo ambiental aplicado en Estados Unidos, lo que reduce la base de cálculo del valor interno.

Además, el país aplicará durante este mes una fórmula temporal. El Gobierno usará el promedio de los últimos 15 días del precio internacional del diésel sin el RVO. También calculará el flete con los últimos 15 registros de la ruta Estados Unidos–Ecuador, un método que suaviza las variaciones extremas del mercado. Esto permite estabilizar el precio final.

Nueva estructura para el cálculo del precio en terminal

La tarifa temporal no considerará el PPImgn, el margen de las abastecedoras, y en su lugar incorporará el PPIn, relacionado con el precio de importación sin margen. Este cambio impacta directamente el valor en terminal, que a su vez define el precio al consumidor final. La medida cobra mayor relevancia porque Petroecuador se mantiene como la única abastecedora del país.

Otro aspecto que se mantiene sin modificaciones es la tarifa cobrada por el uso de la infraestructura hidrocarburífera. El decreto señala que esta estructura continuará vigente hasta que una nueva resolución disponga lo contrario. Con ello, el Gobierno garantiza estabilidad operativa mientras avanza el proceso de transición tarifaria.

Entidades responsables y ejecución del nuevo esquema

Las instituciones encargadas de aplicar todas las disposiciones son el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y Petroecuador. Todas están obligadas a ejecutar el cambio desde las 00h00 del 12 de diciembre de 2025. Este paquete de medidas busca asegurar coherencia técnica durante la etapa de ajustes.

Con este sistema, el Gobierno busca estabilizar el diésel en Ecuador, mientras mantiene mecanismos de transición que reduzcan el impacto en los consumidores. El esquema operará hasta el 11 de enero de 2026, cuando se definirá la continuidad o revisión del modelo.