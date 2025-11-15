Balacera durante una fiesta dejó tres muertos en la cooperativa El Cóndor, norte de Guayaquil

Una balacera durante una fiesta de cumpleaños en la cooperativa El Cóndor, norte de Guayaquil, dejó tres personas muertas y tres heridas. El brutal ataque ocurrió la madrugada de este sábado 15 de noviembre del 2025. La Policía Nacional atribuyó el ataque a miembros de la banda criminal Los Tiguerones, en el marco de una presunta disputa por el control de la venta de drogas en la zona.

El incidente ocurrió a las 00h45 horas en una vivienda del sector, donde un grupo celebraba un cumpleaños. Según el informe preliminar de la Policía, sicarios a bordo de un vehículo dispararon al menos trece veces contra el inmueble. En el lugar se encontraban miembros de una organización delictiva, lo que motivó el asalto, de acuerdo con las autoridades. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre bandas rivales por el dominio territorial.

Balacera en la fiesta ocurrió en la madrugada

Las víctimas fatales, tres adultos sin antecedentes penales: un hombre de 35 años, otro de 40 y una mujer de 21 años. Los proyectiles impactaron en distintas partes del cuerpo, causando la muerte inmediata en el sitio. Uno de los sobrevivientes, un hombre de 51 años, relató a los investigadores que se encontraba en el baño durante el tiroteo. Al salir, encontró el cuerpo de su hija en el piso, entre las víctimas confirmadas.

Los heridos , un hombre de 51 años, una mujer de 60 y un joven de 28 años, todos sin historial delictivo, recibieron heridas de bala en extremidades y torso. A ellos los trasladaron de urgencia al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Guayaquil, donde permanecen bajo observación médica. Los galenos reportaron que dos de ellos están estables, mientras el tercero requiere intervención quirúrgica.

Bandas como Los Tiguerones vinculada a delitos

La Policía Nacional desplegó un perímetro de seguridad en la cooperativa El Cóndor, un barrio residencial en el distrito Estrada. El lugar es conocido por su proximidad a rutas de tráfico de estupefacientes hacia el puerto principal del país. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) aportaron en la recolección de casquillos de bala calibre 9 milímetros y analizan videos de cámaras de vigilancia cercanas.

Hasta el momento, no hay detenidos, pero las investigaciones continúan con apoyo de inteligencia criminal. Este triple homicidio se suma a la ola de violencia en Guayaquil, epicentro del crimen organizado en Ecuador. Bandas como Los Tiguerones, vinculadas a extorsión y sicariato, operan en el norte metropolitano, disputando plazas con grupos como Los Choneros. La escalada ha impulsado operativos policiales.

Autoridades locales exhortaron a la comunidad a reportar actividades sospechosas vía la línea 911. La Fiscalía Provincial de Guayaquil asumió el caso como presunto concierto para delinquir agravado y homicidio calificado. El suceso ha generado conmoción en El Cóndor, donde residentes demandan mayor presencia policial para frenar la inseguridad. La investigación avanza sin mayores novedades al cierre de esta edición. (17)