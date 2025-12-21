COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Guayaquil: balacera en picantería deja un muerto y varios heridos

Un ataque tipo sicariato desató una balacera en Guayaquil, dentro de una picantería de Urdenor. El hecho quedó registrado en video y encendió la alarma por la violencia armada.
2 minutos de lectura
Balacera en Guayaquil deja un muerto en picantería.
Video muestra cómo empezó la balacera en una picantería de Guayaquil.

Guayaquil vivió otra escena de terror tras una balacera registrada en una picantería de Urdenor. El ataque dejó una persona muerta y varios heridos, según muestran videos difundidos en redes.

El hecho ocurrió cuando el local atendía a varios clientes. Un hombre vestido de negro ingresó de forma directa y caminó hacia una mesa específica, donde se encontraba la víctima junto a otras personas.

Ataque directo en zona comercial

Sin mediar palabras, el atacante abrió fuego en reiteradas ocasiones. Las detonaciones provocaron pánico inmediato, por lo que clientes y trabajadores buscaron refugio bajo mesas y detrás del mostrador.

En medio del caos, la víctima principal cayó al piso tras recibir impactos de bala. Al mismo tiempo, varios comensales intentaron huir para ponerse a salvo del tiroteo.

Cruce de disparos durante la balacera en Guayaquil

El ataque escaló cuando uno de los acompañantes de la víctima sacó un arma y respondió a los disparos. Así se produjo un cruce de balas dentro del establecimiento.

Esa reacción incrementó el riesgo para todos los presentes. Las imágenes muestran cómo el intercambio se extendió por varios segundos, mientras los clientes se tiraban al suelo.

Cuatro personas fueron halladas sin vida dentro de un vehículo en la vía a Quito, en Santo Domingo

Cámaras captaron la huida del sicario

Las cámaras de seguridad registraron la huida del sicario, mientras el hombre armado intentó seguirlo. Durante ese momento, otro cliente cayó al piso, presuntamente herido.

Hasta ahora, las autoridades no confirman el estado de salud de ese ciudadano. Sin embargo, el video se viralizó pocos minutos después y generó conmoción en el sector.

Balacera en Guayaquil: Policía acordonó el local en Urdenor

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recopilar indicios balísticos y levantar información. El cuerpo de la víctima quedó tendido dentro del local.

El caso reavivó la preocupación por la violencia armada en zonas comerciales de Guayaquil, donde comerciantes y clientes exigen mayor seguridad. (07)

