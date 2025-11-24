Balearon la vivienda del director de la cárcel de Turi y dejaron una corona fúnebre junto a explosivos

La vivienda del director de la cárcel de Turi resultó baleada por hombres armados, quienes además dejaron una amenaza contra el funcionario. Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, confirmó que se investiga el atentado perpetrado la noche del domingo 23 de noviembre. El atentado se registró en un sector del sur de Cuenca. Desconocidos dispararon en varias ocasiones contra la fachada y dejaron una corona fúnebre.

En el lugar la Policía también encontró dos tacos de dinamita y un peluche decapitado como mensaje intimidatorio. El hecho ocurrió cerca de las 22h30. Según el reporte policial, se recolectaron al menos 14 vainas percutidas calibre 9 mm. Los explosivos fueron desactivados por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) sin detonación. Debido a esta situación se evacuó al menos una cuadra para la desactivación. No hubo personas heridas.

Cárcel de Turi reduce su porcentaje de hacinamiento

En rueda de prensa, el gobernador Bermúdez señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a los recientes traslados de Personas Privadas de Libertad (PPL). Estos cambios se realizaron en el marco del plan nacional de descongestionamiento carcelario. “Los cambios de pabellones y reubicaciones siempre generan reacciones. Sabemos quiénes están detrás de este tipo de hechos y las investigaciones avanzan”, declaró.

A través de su cuenta de X, el funcionario precisó que los internos trasladados hacia Turi son de bajo perfil de peligrosidad. Sin embargo, los cabecillas y miembros de alta peligrosidad los enviaron a la nueva cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena. “El director siempre ha contado con resguardo policial y lo seguirá teniendo reforzado”, añadió el gobernador.

Requisas y redistribución de pabellones en Turi

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa por el delito de intimidación con explosivos (art. 368 del COIP) y tentativa de asesinato. Unidades de la Dinased y Criminalística realizaron el levantamiento de indicios en el lugar. El director de la cárcel de Turi había liderado en las últimas semanas operativos internos que incluyeron requisas y redistribución de pabellones.

El SNAI reporta que, tras los traslados ejecutados entre octubre y noviembre de 2025, la cárcel de Turi redujo su hacinamiento del 68 % al 42 %, albergando actualmente a 2.840 internos en un espacio diseñado para 1.980. La Policía Nacional incrementó el perímetro de seguridad en torno a la vivienda del funcionario y realiza patrullajes permanentes en la zona.