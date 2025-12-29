COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Bancos en Ecuador operarán en horario normal el 30 y 31 de diciembre de 2025

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) confirmó que el sistema financiero mantendrá la continuidad de sus operaciones a nivel nacional.
Sistema bancario ecuatoriano garantiza servicios continuos antes del feriado de Año Nuevo 2026
Sistema bancario ecuatoriano garantiza servicios continuos antes del feriado de Año Nuevo 2026

Redacción ED.

Redacción ED.

Los bancos privados en Ecuador atenderán en horario habitual los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre de 2025, ya que estas fechas no son feriados nacionales, según lo establecido por el Gobierno. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) confirmó que el sistema financiero mantendrá la continuidad de sus operaciones a nivel nacional durante el cierre del año, mientras los ciudadanos se preparan para el descanso obligatorio que inicia el 1 de enero de 2026.

Continuidad en servicios financieros durante el fin de 2025

De esta forma, las agencias bancarias abrirán en sus horarios regulares en todo el país los últimos dos días laborables de 2025. Sin embargo, a partir del jueves 1 de enero de 2026, comienza el feriado por Año Nuevo, extendido hasta el domingo 4 de enero gracias a un decreto ejecutivo que declaró el viernes 2 como día de descanso no recuperable. Este puente vacacional busca impulsar el turismo interno, según disposiciones oficiales.

Canales alternativos disponibles durante el descanso

Asobanca informó que, durante los días feriados del 1 al 4 de enero, los servicios bancarios permanecerán activos a través de canales no presenciales. Entre ellos destacan los cajeros automáticos, que permiten retiros y depósitos en múltiples puntos del país. Además, los corresponsales no bancarios, presentes en tiendas, farmacias, supermercados y otros comercios en todos los cantones, facilitarán pagos, transferencias y retiros de efectivo.

Recomendaciones para usuarios bancarios

La banca digital también estará operativa las 24 horas, permitiendo operaciones desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras. Esta opción incluye consultas de saldos, transferencias interbancarias y pagos de servicios. La asociación enfatizó que estos canales son seguros y eficientes para evitar interrupciones en las transacciones durante el feriado.

Feriado de Año Nuevo 2026

Asobanca recomendó a los clientes consultar los canales oficiales de cada banco para conocer detalles específicos sobre horarios y disponibilidad de servicios en el período festivo. Además, invitó a la población a priorizar las plataformas digitales, descritas como más cómodas, rápidas y seguras para manejar finanzas en días de alto movimiento como el Fin de Año.

En decir, mientras el 30 y 31 de diciembre transcurren como jornadas laborales normales en el sector bancario privado, el sistema se adapta para garantizar acceso continuo a los servicios esenciales. 

